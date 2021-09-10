مقتل عسكري روسي جراء انفجار استهدف عربة مصفحة في حمص وسط سوريا

قتل عسكري روسي، أمس الخميس، جراء انفجار استهدف عربة مصفحة في حمص الواقعة وسط سوريا، وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن العربة المدرعة كانت ضمن قافلة إنسانية في محافظة حمص السورية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «تاس» الروسية.

من جانبها، تناوبت 3 طائرات حربية روسية، قصف بادية حمص، مساء أمس الخميس، ليرتفع عدد الغارات خلال الـ24 ساعة الماضية إلى أكثر من 60 غارة جوية على بادية الشولا والرصافة وأثريا والسخنة ومواقع في جبل البشري، وفقا لما ذكره «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، والذي يتخذ من العاصمة البريطانية «لندن»، مقرا له.

وجاءت الضربات الجوية الروسية المكثفة، بعد هجمات مباغتة لخلايا تنظيم «داعش» الإرهابي على مواقع القوات السورية والمسلحين الموالين لها ولروسيا، عبر استهداف الأرتال والٱليات العسكرية المتنقلة بين النقاط وزرع العبوات الناسفة والألغام على الطرقات التي تسلكها.

وفي سياق آخر، حلقت طائرات مروحية تابعة للجيش الأمريكي، بشكل مكثف في سماء مدينة «الحسكة» شمالي شرقي سوريا، أمس الخميس، عقب تمرد لمعتقلين في «سجن غويران».

ونقلت وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، عن مصادر محلية قولها، إن أصوات صفارات الإنذار، دوت في إرجاء منطقة مبنى سجن غويران «السجن المركزي سابقاً» في حي غويران بمدينة الحسكة، والذي يشهد تمردا جديدا يقوم به معتقلو تنظيم «داعش» الإرهابي، داخل السجن.

ويضم حيا غويران والزهور، أكبر معتقلين لمسلحي التنظيم الإرهابي، هما «سجن غويران وسجن الصناعة»، والبالغ عددهم نحو 500 معتقل.

المعتقلون يرفضون نقلهم إلى مواقع أخرى تقع تحت سيطرة الجيش الأمريكي

وأشارت المصادر، إلى أن المعتقلين يرفضون نقلهم إلى مواقع أخرى تقع تحت سيطرة للجيش الأمريكي، كما جرت العادة.