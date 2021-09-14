قبل مؤتمر شرم الشيخ.. تعرف على أهمية المؤتمرات في صناعة التأمين

تزامنا مع اقراب موعد إقامة مؤتمر ملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين، قدم الاتحاد المصري للتأمين، نبذة عن أهمية المؤتمرات للتأمين، حيث تعد مصر من أقدم الدول التى اهتمت بصناعة التأمين، والذي بدأ في مصر مع النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وتعتبر مصر أول دولة عربية تصدر قانونا ينظم أعمال التأمين، ومنذ ذلك الوقت، أصبحت صناعة التأمين أحد الأنشطة الاقتصادية الهامة في جمهورية مصر العربية، ومنذ نشأته كأحد كيانات الصناعة الهامة، اهتم الاتحاد المصري للتأمين بالقيام بالتعاون مع الاتحادات والهيئات الدولية والإقليمية وذلك عن طريق تنظيم المؤتمرات المشتركة مع هذه الكيانات.

الكيانات التأمينية الرئيسية في المنطقة

ورغم قيام الاتحاد بالمشاركة في تنظيم العديد من المؤتمرات مع الكيانات التأمينية الرئيسية في المنطقة، مثل الاتحاد العام العربي للتأمين، والاتحاد الأفروآسيوي للتأمين وإعادة التأمين، ومنظمة التأمين الأفريقية، وغيرهم من الكيانات التأمينية العريقة، إلا أن الرغبة في أن يقوم الاتحاد بتنظيم مؤتمر تأمين مصري تحت مظلته كانت ترواد قيادات الاتحاد منذ عام 2017.

وفى عام 2018، نجح الاتحاد في تنظيم أول ملتقى مصري عالمي للتأمين وإعادة التأمين بمدينة شرم الشيخ، تحت مسمى «شرم الشيخ رانديفو».

وجاءت فكرة إقامة المؤتمر لتحقق العديد من الأهداف الخاصة بالاتحاد وبالدولة المصرية ككل، حيث أصبحت سياحة المؤتمرات جزءا من الدعائم الاقتصادية للدولة.

ويناقش الملتقى 5 محاور رئيسية كالآتي:

1. دور الاستجابة الرقابية والتنظيمية في تعزيز أداء صناعة التأمين.

2. استراتيجيات الاستدامة والشمول المالى: منظور صناعة التأمين.

3. دور التقنيات التأمينية وآليات التحول الرقمي في صياغة مستقبل صناعة التأمين.

4. التميز في تطوير نماذج الأعمال: التحديات والحلول.

5. قدرة صناعة التأمين على مواكبة المتغيرات الحديثة - «ما بعد كوفيد 19».

سياحة المؤتمرات

ازدهرت سياحة المؤتمرات مع التطورات التي صاحبت المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية، حيث إن سياحة المؤتمرات تعتمد على عقد العديد من المؤتمرات المتنوعة فى مختلف الدول، حيث يسعى الأفراد والمؤسسات إلى حضورها لتحقيق الاستفادة العلمية وكذلك الحصول على قسط من الراحة مع وجود بعض الترفية.

وقد ارتبطت سياحة المؤتمرات بالعلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية بين معظم دول العالم، كما أنها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بسياحة المعارض، ويعتمد النهوض السياحي في هذا القطاع على توافر عدة عوامل، مثل اعتدال المناخ وتوافر المرافق ووسائل الاتصالات، ووجود الفنادق والقاعات المجهزة لعقد الاجتماعات والمطارات الدولية، وموقع المدينة التى سيعقد بها المؤتمر والتى يجب أن يتوافر بها سمات الجذب السياحى مثل المناخ الملائم والمزارات السياحية المميزة وما إلى ذلك.

مدينة شرم الشيخ

من أهم وأبرز الأمثلة لنموذج سياحة المؤتمرات، السياحة في مدينة شرم الشيخ المصرية، وهي مدينة مؤهلة لاستضافة مؤتمرات دولية على مدار العام للعديد من العوامل من بينها الجو المعتدل وتوفر البنية التحتية السياحية كالمنشآت الفندقية وسهولة السفر إليها وحالة الأمن والاستقرار، ويسهم استضافة المؤتمرات الدولية الكبرى التي تشارك فيها شخصيات مهمة بفاعلية في الترويج السياحي، ووضع المدينة على خريطة السياحة العالمية.

ولمدينة شرم الشيخ تاريخ حافل من استضافة المؤتمرات العالمية والتى نذكر منها على سبيل المثال:

- قمة صانعي السلام 1996

- اتفاقية واي ريفر 1999

- القمة العربية في 2003

- قمة شرم الشيخ (القمة الرباعية)، وتم عقدها في 2005

- قمة حركة عدم الانحياز في 2009

- مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري 2015

- القمة العربية 2015.

- منتدى شباب العالم 2017 ، 2018 ، 2019 .

دور الاتحاد المصري للتأمين

انطلاقاً من وعي قيادات الاتحاد بأهمية إقامة مؤتمر تأمين مصري عالمي تحت مظلته، فقد قام رئيس الاتحاد بإدراج المقترح الخاص بإقامة ملتقى سنوى عالمي للاتحاد المصرى للتأمين ضمن الخطة التى قدمها منذ توليه الاتحاد عام 2017، حيث تضمنت الرؤية الخاصة بإقامة المؤتمر ما يلى:

- تحـــــديد وقت معين من كل عـــــــام لعمل ملتقى تـــحت مـــــســــــمى «Sharm EL Sheikh Rendezvous»، يتم فيه عرض موضوعات مختلفة تساهم في تنمية وزيادة حجم أقساط التأمين في السوق المصرى.

- دعوة شركات حياة وممتلكات عالمية لنقل خبراتها للسوق من خلال المؤتمر.

- نقل خبرات معيدي التأمين وتقديم الخبرات والمشاكل التى واجهتهم أثناء تجديد اتفاقيات إعادة التأمين خلال العام السابق، وكيفية استفادة سوق التأمين المصري من الحلول التي تم تقديمها لمعالجة هذه المشاكل.

- عرض منتجات تأمينية جديدة وكيفية تسويقها.

- استضافة أحد الأشخاص البارزين في مجالات اقتصادية أو ثقافية أو رياضية من السوق المصري ليكون ضيف شرف المؤتمر، ويقدم خبرته أمام الشركات المحلية والعالمية.

- تنظيم مسابقة بحثية على هامش المؤتمر وكذلك تنظيم مسابقة في إحدى الرياضات التى يهتم بها ممثلو شركات التأمين وإعادة التأمين مثل (الجولف – التنس .. إلخ).

وبالفعل نجح الاتحاد في تنظيم الملتقى السنوى للتأمين وإعادة التأمين، تحت مسمى «شرم الشيخ رانديفو» فى عام 2018 بمدينة شرم الشيخ.

وقد استطاع الملتقى في عامه الأول جذب أكثر من 600 مشارك من أكثر من 20 دولة على مستوى العالم، وبحضور أكثر من 20 متحدث فى الجلسات العلمية للملتقى.

وفى عام 2019 نجح الملتقى فى نسخته الثانية في جذب أكثر من 850 مشارك من أكثر من 33 دولة على مستوى العالم، وبحضور أكثر من 25 متحدثا فى الجلسات العلمية للملتقى.

وفى غضون عدة أيام ستقام النسخة الثالثة من الملتقى فى ظل إقبال عالمي وإقليمي غير مسبوق حيث بلغ عدد المشاركين 900 مشارك من مختلف دول العالم.