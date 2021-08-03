انفراد.. إقامة معرض للسيارات في ديسمبر بقاعة المؤتمرات الجديدة

علمت «الوطن»، من مصادرها الخاصة، أنه يتم حالياً التحضير لإقامة معرض خاص للسيارات خلال شهر ديسمبر المقبل، تحت رعاية إحدى الوزارات الحكومية، فى قاعة المؤتمرات بأرض المعارض الجديدة، بهدف تنشيط المبيعات وزيادة الاستثمار فى مجال السيارات، ومن المتوقع أن تشارك معظم الشركات والوكلاء العاملين فى قطاع السيارات فى السوق المصرية فى هذا المعرض، وعلمت «الوطن»، أيضاً أن هناك اتجاهاً لوضع هذا المعرض على الأجندة الدولية للمعارض الدولية من الدورة الثانية له العام القادم.

وجاء ذلك بعد توقف وتأجيل مستمر من معرض «أوتوماك إيجيبت» لعدة مرات خلال سنوات 2019، و2020 و2021، بسبب كورونا.

ومن المتوقع أن يضم المعرض الجديد للسيارات الذى سيُقام فى ديسمبر القادم، تحت رعاية إحدى الوزارات الحكومية، جناحاً خاصاً لشركة النصر، يضم فئات السيارة الكهربائية المصرية الصنع، (نصر E70).

وبحسب المصدر سيُقام المعرض على ثلاثة أيام على الأقل فى منتصف ديسمبر، وسيكون متاحاً أمام الجمهور ظهراً وحتى التاسعة مساءً تقريباً، ومن المتوقع أن يكون سعر تذكرة الدخول رمزياً أو مجاناً، حيث إنه لم يتم الاتفاق عليها حتى الآن.

جدير بالذكر، أنه فى الفترة الماضية منذ بدء تفشى كورونا فى العالم، تأجل الكثير من معارض السيارات العالمية الدولية، التى كانت تستقبل الزوار من أنحاء العالم، وتضم جميع شركات السيارات والشركات العاملة فى قطاع السيارات.

ومع هذا التوقف الذى يستمر حتى الآن فى معظم دول العالم، خسر منظمو هذه المعارض والشركات المالكة للمعارض، خسائر ضخمة بسبب التوقف والتأجيلات المستمرة، لدرجة أن أحد ملاك معارض السيارات الدولية التى تقام مرة كل عام، عرض أرض المعرض للبيع فى العام الماضى 2020، مع أول تأجيل للمعارض الدولية، ليتم تسديد ديونه بسبب التأجيل.