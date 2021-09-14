كيفية حصول أبناء صاحب المعاش على منحة الزواج

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه يحق لبنات وأبناء صاحب المعاش أو المؤمن عليه بعد وفاته، تقاضى معاشه من أول الشهر الذى حدثت به الوفاة، حيث تستمر الإبنة فى صرف المعاش، حتى تتزوج، ويشترط لاستحقاق الإبنة معاش أبيها المتوفى ألا تكون متزوجة، وذلك وفقا لقانون المعاشات والتأمينات رقم 148 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية.

وردت الهيئة القومية على موقعها الرسمى، على سؤال إحدى المواطنات عن صرف منحة للزواج بعد قطع معاشها بسبب الزواج، قائلة أنه ​​​​​​​​في حالة قطع معاش البنت أو الأخت للزواج يتم صرف منحة زواج تساوى المعاش المستحق عن مدة سنة «12 شهر»، مع مراعاة ما يلي:

- لا تستحق المنحة إلا لمرة واحدة.

- تحسب المنحة على المعاش المستحق عن شهر الزواج.

- تسقط منحة الزواج أو القطع في حالة عدم التقدم بطلب لصرفها خلال خمسة سنوات من تاريخ استحقاقها.

شروط استحقاق منحة الزواج

- أن تكون الإبنة مستحقة في المعاش.

- ألا تكون قد قامت بصرف منحة زواج من قبل.

مستندات صرف منحة الزواج

وأكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ضرورة توجه الإبنة إلى المنطقة التأمينية التابع لها ملف صاحب المعاش وتقديم طلب صرف المنحة مرفقًا بها المستندات اللازمة لصرف المنحة، وهي:

- صورة وثيقة الزواج أو صورة عقد الزواج العرفى.

- صورة بطاقة الرقم القومي للمستحق على أن تكون سارية.

- طلب صرف منحة الزواج على حسب الأحوال، وذلك على النموذج رقم (8) المرفق هنا .

وقالت الهيئة، أنه فى حالة وجود أكثر من إبنة يتم صرف كامل معاش المتوفى لهن، ويوزع بينهم بالتساوي، وفى حالة وجود ابنة واحدة تحصل على ثلثى المعاش، وفى حالة زواجها يتم قطع هذا المعاش.