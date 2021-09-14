تأجيل إجلاء 12 ألف مدني أفغاني إلى أمريكا بسبب «إصابات بالحصبة»

بعد سيطرة حركة طالبان على أفغانستان الشهر الماضى، لجأت عدد من الدول لإجلاء رعاياها من البلاد، فضلا عن المدنيين الأفغان الذين احتشدوا في مطار كابول للخروج من البلاد، فرارا من حركة طالبان، ولكن اكتشاف إصابات فيروسية بين مدنيين أفغان وصلوا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، أرجأت إجلاء 12 ألف أفغانى وفقا لمجلة «بوليتيكو» الأمريكية.

وأوضحت مجلة «بوليتيكو»، أن عملية إجلاء حوالي 12 ألف أفغاني إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ستتأجل بعد اكتشاف أربع إصابات بمرض الحصبة، وسط مدنيين أفغان وصلوا إلى أمريكا.

تأجيل إجلاء المدنيين الأفغان بسبب إصابات بالحصبة

فيما أوصى المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، باختبار وتطعيم الأفغان الذين تم إجلاؤهم إلى القواعد العسكرية الأمريكية ضد مرض الحصبة لا سيما في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا، وقاعدة العُديد الجوية في قطر.

وتؤدي التطورات بالضرورة إلى تمديد عملية الإجلاء عدة أسابيع على الأقل، إلى حين تتبع حالات المصابين الأربعة، في محاولة لاكتشاف ما إذا كان أي من الأفغان الآخرين الذين تم إجلاؤهم قد أصيبوا بالعدوى .

المركز الأمريكى للسيطرة على الأمراض يوصى باختبار وتطعيم الأفغان

وتجرى الولايات المتحدة الأمريكية، إيواء طالبي اللجوء مثل الموظفين المتعاونين الأفغان السابقين مع أمريكا وعائلاتهم الذين يغادرون أفغانستان، فرارا من حركة طالبان، في الخيام وحظائر الطائرات في رامشتاين أو قواعد عسكرية في الولايات المتحدة.

وأشار قائد القوات الأمريكية في أوروبا، الجنرال تود وولترز، إنه يجري التحقق من نحو 12 ألف أفغاني في قاعدة «رامشتاين» الجوية غربي ألمانيا.

وأشار قائد القوات الأمريكية، إلى أن 5 آلاف أفغاني آخرين موجودون حاليا في ثكنات «راين أوردنانس» في كايزرسلاوترن، على مقربة من رامشتاين، بينما يوجد حوالي 4300 في القواعد الأمريكية في إيطاليا وإسبانيا.

ولفت إلى أنه يجري التحقق من المدنيين الأفغان مرتين قبل مواصلة إجلاؤهم إلى أمريكا.