مدير الأمم المتحدة الإنمائي: مصر من أوائل البلدان التي تبنت التنمية البشرية

قال آكيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إنَّه لشرف كبير له المشاركة اليوم في إطلاق تقرير التنمية البشرية في مصر علام 2021، حيث إن مصر كانت من بين أوائل البلدان التي تبنت مفهوم التنمية البشرية، متابعًا أنَّه «مفهوم يتمحوّر حول توسيع فهمنا لمختلف أبعاد ثراء الحياة البشرية بما يتجاوز المفهوم المحدود لثراء الاقتصاد الذي يعيش فيه البشر».

نفخر في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتعاوننا مع مصر

وأضاف مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، خلال رسالة مسجلة بفاعلية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي 2021، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنَّه نهج يركز على الناس وتوسيع نطاق الفرص والاختيارات المتاحة أمامهم: «نفخر في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتعاوننا مع مصر منذ عام 1994 على إصدار التقارير الوطنية للتنمية البشرية».

التقرير يرصد فترة زمنية تميزت بتحولات اجتماعية وصحية كبرى

وتابع: «التقرير الذي نطلقه اليوم يعني بفترة زمنية تميزت بتحولات اجتماعية وصحية كبرى ويرصد الإنجازات الكبيرة التي تحققت في مصر بمجالات رئيسية مثل الصحة والتعليم والإسكان».

تعزيز الابتكار الاستراتيجي للقواعد الشعبية

مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي آكيم شتاينر، قال إن الخطة الاستراتيجية الجديدة للبرنامج تسلط الضوء على 3 عناصر رئيسة للتمكين، من شأنها تسريع عملية التنمية البشرية في بلدان مثل مصر، مضيفا خلال رسالة مسجلة بفعالية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي 2021، أن البرنامج يدعم جهودا جديدة لتعزيز الابتكار الاستراتيجي الذي تولده القواعد الشعبية باعتبارها مصدرا مهما للعديد من الحلول التي يحتاج العالم إليها اليوم.

تسريع الأثر الإنمائي للبرنامج في مصر

وأكد آكيم شتاينر أن مختبر تسريع الأثر الإنمائي التابع للبرنامج في مصر، يقود تطوير مجموعة من الحلول التنموية المحلية، ويواصل دعمه لموجة التحول الرقمي التي بدأت في إطار الاستجابات التي استلزمتها مواجهة جائحة كورونا، ويشمل ذلك البناء على ما تحقق من زخم في مجال تكنولوجيات التمويل الرقمية، التي أثبتت قدرتها على توسيع نطاق التحول الرقمي وتعزيز القدرات الوطنية للتعامل مع الأزمات».