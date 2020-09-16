الاتصالات: التنمية البشرية هي الركيزة الأساسية لكل المشروعات في مصر

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن الوزارة تعمل على برامج التنمية البشرية التي تسعى من خلالها للاضطلاع بمسئوليتها في بناء الانسان المصري مشددًا على أن التنمية البشرية هي الرؤية التي وضعتها وزارة الاتصالات لتكون الركيزة لكل المشروعات التي تنفذ في مصر.

وأضاف خلال كلمته في حفل افتتاح الجامعة المصرية اليابانية بالإسكندرية بحضور الرئيس السيسيأن الاهداف التي يسعوا لتحقيقتها تبدأ في مساعدة الشباب على المنافسة بفاعلية في سوق العمل المحلي والعالمي لافتًا أن السوق العالمي به منافسة شرسة وأن ذلك طبيعة العولمة والتي لا يمكن تجنبها مؤكدًا أن الحل هو حصول الشباب على فرص تعليم وتدريب لينافس بقوة محليا وعالميًا.

وشدد طلعت على ضرورة بناء قاعدة عريضة متعمقة في تخصصاتها في كافة اطياف علوم الاتصالات لتبني مجتمع رقمي مؤسس على العلم والتكنولوجيا.