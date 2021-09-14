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بث مباشر.. السيسي يشهد إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية بمصر

كتب:

نرمين عفيفي
09:31 ص | الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

يشهد الآن، الرئيس عبدالفتاح السيسي، فاعلية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر، للعام الحالي 2021.

 

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن تقرير التنمية البشرية يعكس ما تقوم به الدولة من جهود تنموية شاملة وعميقة تمتد لجميع نواحي الحياة في مصر، كما يتناول بالشرح البيانات الدقيقة والمفصلة لتلك الجهود والإنجازات خلال السنوات الماضية، الأمر الذي يدعم قدرات الرصد والتحليل ودقة المؤشرات التي تصدر عن المؤسسات المتخصصة العالمية فيما يتعلق بعملية التنمية في مصر.

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