وزيرة التجارة تبحث مع شركات إماراتية فرص الاستثمار في مصر

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الوزارة على تعزيز العلاقات الاستثمارية بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة وزيادة تواجد الشركات الإماراتية بالسوق المصري؛ للاستفادة من مزايا وحوافز الاستثمار واتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية، التي تتيح النفاذ الحر للمنتجات المصرية لعدد كبير من الأسواق العالمية.

جاء ذلك خلال سلسلة اللقاءات، التي عقدتها الوزيرة مع عدد من كبريات الشركات الإماراتية الراغبة في الاستثمار في مصر، التي تضمنت مجموعة المادن الإماراتية وشركة نون للتجارة الإلكترونية، بمشاركة المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار وآل حاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي والوزير مفوض تجاري، أشرف حمدي رئيس المكتب التجاري المصري بدبي.

العلاقات المصرية الإماراتية تعد نموذجًا يحتذى به

وقالت الوزيرة، في بيان،اليوم الثلاثاء، إن العلاقات المصرية الإماراتية تعد نموذجًا يحتذى به في العلاقات العربية - العربية، من حيث قوتها ومتانتها وقيامها على أُسس راسخة من التقدير والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وكذا استقرارها ونموها المستمر، بالإضافة إلى ديناميكية هذه العلاقة والتواصل المستمر بين قيادتي وكبار المسئولين بالبلدين، مشيرة إلى الزيارات المتبادلة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبوظبى، وذلك في الفترة من 2014 حتى 2021 تعكس عمق واستثنائية العلاقات المصرية الإماراتية.

الاقتصاد المصري أثبت قدرته على تحقيق معدلات نمو مستمرة

وأوضحت «جامع» أن الحكومة المصرية قطعت خلال السنوات القليلة الماضية شوطًا كبيرًا في تهيئة بيئة الأعمال وإقامة المشروعات بهدف جذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية للسوق المصري، لافتةً إلى أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على تحقيق نجاحات ومعدلات نمو مستمرة أشادت بها العديد من المؤسسات الاقتصادية العالمية حتى في أصعب الظروف التي مر بها العالم خلال العام الماضي من جراء انتشار فيروس كورونا.

وأشارت إلى أن الوزارة حريصة على تعزيز قدرة مصر على التوسع في إنشاء محطات الطاقة الشمسية الصغيرة واستكمال إنحازات الدولة في مجال إنشاء محطات الطاقة الشمسية العملاقة، حيث تتجه الحكومة المصرية حاليًا نحو نشر نظم الطاقة الشمسية بهدف جعل مصر أكثر استدامة واعتمادًا على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وذلك في إطار استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، لافتة إلى أن الدولة المصرية تتبنى العديد من مشروعات الطاقة تتضمن طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

تدشين مشروع للطاقة الشمسية

وأضافت أن مجموعة المادن العالمية المتخصصة في مجال تصنيع الطاقة الشمسية تتطلع خلال المرحلة المقبلة، إلى إنشاء عدد من المشروعات في السوق المصرى تتضمن تدشين مشروع للطاقة الشمسية بأحدث التكنولوجيات العالمية المطبقة عالميا في هذا الصدد، كما تعتزم أيضا إنشاء تحالف مع شركات ألمانية وسويسرية للاستثمار في مصر في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، مشيرة إلى أن الشركة تدرس أيضًا إنشاء مصنع لإنتاج زجاج ألواح الطاقة الشمسية خاصة وأنها من أكبر مصنعي الزجاج في العالم.

من جانبه، أشار المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى أهمية مصر كبوابة لقارة أفريقيا والأكثر جذبا للاستثمار بها خلال الأعوام الماضية، لافتًا إلى أن الهيئة العامة للاستثمار ستقدم كافة التسهيلات للمشروعات المقترح تنفيذها من خلال الشركة في مصر، التي تساهم في نقل التكنولوجيا المتقدمة للبلاد في قطاعات حيوية منها الطاقة النظيفة وصناعة الزجاج ومشروعات تحلية المياه.

السوق المصري.. أحد أهم الوجهات الاستثمارية بالشرق الأوسط وإفريقيا

وبدوره، أكد آل غانم المزروعي رئيس مجلس إدارة مجموعة المادن، حرص المجموعة على الاستثمار بالسوق المصرى باعتباره أحد أهم الوجهات الاستثمارية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا، مشيرًا إلى أن المجموعة تعد إحدى أكبر الشركات العاملة في مجال الطاقة الشمسية في العالم.

إنتاج 400 ألف لوح كهروضوئي سنويًا

وأضاف «المزروعي» أن الشركة تنتج نحو 400 ألف لوح كهروضوئي سنويًا، ومن المخطط زيادتها إلى 600 ألف لوحًا، مشيرًا إلى أن الشركة تستهدف توسيع نطاق مشروعاتها بالمنطقة، وهو ما يعزز خطط زيادة استثمار الشركة خلال السنوات المقبلة.

كما عقدت الوزيرة لقاءً موسعًا مع وفد شركة نون للتجارة الإلكترونية برئاسة آل فراز خالد، الرئيس التنفيذى للشركة؛ لاستعراض الخطط الحالية بالسوق المصري واستثماراتها المستقبلية للتوسع في مصر والشرق الأوسط.

إطلاق مبادرات مشتركة

وأوضحت الوزيرة أن اللقاء تناول خطط الشركة لإقامة مستودعات ومراكز توزيع جديدة لها في عدد من المناطق بمصر وتسويق منتجاتها عبر منصتها للتجارة الإليكترونية، كما تم استعراض إمكانية إطلاق مبادرات مشتركة مع الشركة لدعم صناعات الحرف اليدوية وفتح أسواق جديدة لها على منصة نون دوت كوم مصر فضلًا عن تفعيل التعاون في إطار خدمة «نون باي»؛ لدعم رقمنة المدفوعات وتعزيز الشمول المالي للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

بدوره أكد المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حرص الهيئة على توسع شركة نون للتجارة الإلكترونية لنشاطها في مصر وتقديم خدمات مميزة للمواطن تتيح له الحصول على احتياجاته من المنتجات المحلية مما يسهم في دعم الصناعة المحلية عبر منصة الشركة، موضحا أن الهيئة ستقدم الدعم اللازم للشركة للتوسع في تطبيق خطط التحول الرقمي وتصنيع المنتجات الخاصة بها محليًا، فضلًا عن العمل على توفير المساحات المطلوبة لإقامة مستودعات ومراكز توزيع جديدة للشركة بكافة محافظات الجمهورية لتسويق منتجاتها من خلال التجارة الإلكترونية.

ومن جانبه، قال آل فراز خالد، الرئيس التنفيذى لمنصة نون للتجارة الإلكترونية، إن الشركة حريصة على تعزيز التعاون مع الحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة خاصةً وأن السوق المصري يعد أحد أهم أسواق الشركة في منطقة الشرق الأوسط، مشيدًا بالجهود التي تبذلها الوزارة لتنمية وتطوير الصناعة المصرية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية وهو ما لمسته الشركة من خلال بيع المنتجات المصرية في منصتها الإلكترونية.

وأضاف أن الشركة بدأت نشاطها نهاية عام 2017 بالسعودية وسرعان ما تطور أداؤها حتى أصبحت إحدى أكبر منصات التسوق الإلكتروني في السعودية والإمارات ومصر وذلك من خلال الاستفادة من تقنيات محلية في النقل والتخزين والخدمات اللوجستية وبوابات الدفع الإلكتروني.