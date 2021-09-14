نادي الصيد بالمحلة ينعى مدربه لكرة القدم

نعى مجلس إدارة نادي الصيد بمدينة المحلة الكبرى، اليوم، مدربه الشاب أحمد جمال، والذي عثر على جثمانه غارقا في مياه ترعه بنطاق قرى مركز المحلة.

نادي الصيد بالمحلة ينعى وفاه مدرب كرة القدم

صرح بذلك المحاسب محمد الحليبي رئيس النادي، لافتا إلى أن المدرب الراحل شاب لا يتجاوز عمره العقد الرابع، وكان يشرف على قطاع التدريب للأشبال بالنادي في مجال كرة القدم تحت 17 سنة.

الحداد للأنشطة ومواساة أسرة المدرب الشاب

وأشار رئيس النادي، إلى إعلان الحداد على وفاه المدرب الشاب فضلا عن دعم مجلس إدارة النادي ومواساته لأسرة الفقيد.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقي اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء محمد العكل، حكمدار مركزي سمنود والمحلة، يفيد باختفاء الشاب أحمد جمال المدير الفني لقطاع الناشئين في نادي الصيد في ظروف غامضة من 7 أيام.

تفاصيل اختفاء مدرب كرة القدم في ظروف غامضة

وأوصى مدير الأمن بتشكيل فريق بحث جنائي، تحت إشراف العقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة، بناء علي توجيهات من اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية لكشف غموض واقعة الاختفاء وأسبابها.

العثور على جثة المدرب في مياه ترعة بالغربية وانتشالها

وتمكن الرائد محمد عمارة رئيس مباحث مركز المحلة بالتنسيق مع الرائد سامح عمران رئيس مباحث مركز سمنود من العثور علي جثة المدرب الشاب غارقا في مياه ترعه الهويس بخط «الراهبين_ محلة زياد» ودفعت بقوات الإنقاذ النهري وانتشلت جثمانه ونقلته سيارة الإسعاف إلى الطب الشرعي بمستشفى المنشاوي بطنطا.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها.