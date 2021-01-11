إصابة رئيس نادي الصيد بالمحلة بفيروس كورونا

أصيب المحاسب محمد الحليبي، رئيس نادي الصيد الرياضي بمدينة المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، بفيروس كورونا المستجد، ما ترتب عليه خضوعه للعزل الصحي المنزل.

وتمثلت أعراض الإصابة بفيروس كورونا التي ظهرت على «الحليبي» في ارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة، وفقدان حاستي التذوق والشم، وكذلك الكحة المصحوبة بسعال جاف، فضلًا عن حالة من الهذيان والتعب البدني المستمر، ما دفعه لاتباع بروتوكول العلاج الذي أقرته وزارة الصحة.

وكان رئيس نادي الصيد الرياضي المصاب وجه أعضاء الجمعية العمومية والعاملين بالنادي، عبر استخدام منشورات وملصقات، بضرورة الالتزام بارتداء الماسكات والكمامات الطبية واستخدام المطهرات الكحولية والتعقيم الجيد حفاظًا على أرواحهم وحياة أطفالهم وذويهم.

وأفادت مصادر مقربة من رئيس النادي، أن «الحليبي» أجرى فحوصات طبية وعدد من الأشعة، وأُخذت مسحات من سعاله، وتأكدت إيجابية إصابته خلال 48 ساعة الماضية، كما أجرى العشرات من أعضاء الجمعية العمومية ومجلس إدارة النادي فحوصات طبية للتأكد من عدم الإصابة بالفيروس.

من ناحية أخرى، كلف وكيل وزارة الصحة بالغربية الدكتور عبد الناصر حميدة، الدكتور هشام شيحة مدير المستشفيات العامة، بالتنسيق الكامل مع الدكتورة هيام أبوحمر مديرة الطب العلاجي، لتشكيل لجان للإشراف على عمليات توريد «تنكات» الأكسجين بالمستشفيات، وحصر الكميات المستحقة، حفاظًا على حياة مرضى العنايات الفائقة والمتوسطة وأقسام العزل من مصابي فيروس كورونا.

كما شدد وكيل وزارة الصحة في توجيهاته إلى مديري الإدارات الصحية ومديري مستشفيات العامة، بضرورة حصر أعداد المصابين وكميات الأكسجين الموردة داخل «التنكات» الرئيسية، حفاظًا على الصالح العام خلال فترة أزمة الجائحة.