المرصد العربي: الاستراتيجية المصرية لحقوق الإنسان متكاملة وطويلة الأمد

أشاد المرصد العربي لحقوق الإنسان التابع للبرلمان العربي، بالاستراتيجية المصرية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان، التي أطلقها مؤخراً الرئيس عبدالفتاح السيسي، باعتبارها أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في هذا المجال بمصر، والتي تؤكد رؤية الدولة في تعزيز حقوق الإنسان، وتوفير الضمانات كافة لحمايتها والارتقاء بها.

وأكد المرصد أن جمع الاستراتيجية بين المعايير العالمية المتعارف عليها في مجال حقوق الإنسان، مع مراعاتها في الوقت ذاته لخصوصية المجتمعات واحترامها لاختلاف الثقافات، تجعل منها نموذجاً فريداً يحتذى به على مستوى المنطقة والعالم، مضيفاً أن إعلان الرئيس السيسي أن 2022 هو عام المجتمع المدني، يأتي مكملاً ومسانداً لهذه الاستراتيجية في تحقيق الأهداف المبتغاة منها.

وأضاف المرصد العربي لحقوق الإنسان، أن هذه الاستراتيجية لم تولد من فراغ، وإنما جاءت تتويجاً للعديد من المبادرات الإنسانية التي اتخذتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة في العديد من المجالات، مثل التعليم والصحة والسكن والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها من المجالات، مما يمثل ثقلاً كبيراً لهذه الاستراتيجية، التي تتضمن محاور متكاملة، وغنية بالمرتكزات الرئيسية التي تقوم عليها منظومة حقوق الإنسان في العالم المعاصر.