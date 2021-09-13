باحثة: مصر تسير على الطريق السليم في مجال حقوق الإنسان

قالت الدكتورة نهى بكر، عضو الهيئة الاستشارية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن مصر تسير على الطريق السليم في مجال حقوق الإنسان، وتعمل من أجل حياة جيدة للمواطنين، والفترة المقبلة، ستشهد العديد من القرارات الداعمة لحقوق الإنسان ورفع الوعي، وتنفيذ للقوانين، معربة عن أمينتها في سن قانون لتوثيق الطلاق، لافتة إلى أن هناك إرادة سياسية لتفعيل استراتيجية حقوق الإنسان.

4 محاور للاستراتيجية

وأضافت «بكر» في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، ويقدمه الإعلامية دينا عصمت، اليوم الاثنين، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تتضمن 4 محاور رئيسية أولها هي الحقوق السياسية والمدنية، والمحور الثاني هو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والثالث هو محور حقوق المرأة وكبار السن وذوي الهمم، والرابع هو محور رفع الوعي بحقوق الإنسان، والتثقيف.

مصر لديها مؤسسات في حقوق الإنسان

وتابعت عضو الهيئة الاستشارية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن التثقيف يحدث من خلال آليات وسياسات وخطط عمل، وتغيير تشريعات، وقوانين جديدة، ودعم مؤسسات موجودة بالفعل لتفعيل الاستراتيجية، ومصر قبل الاستراتيجية كان لديها مؤسسات وتشريعات لحقوق الإنسان ووقعت على اتفاقيات دولية لحقوق الإنسان، والاستراتيجية مدتها خمس سنوات، وبعدها سيجري قياس مدى التقدم في تفعيلها.

وأطلقت مصر يوم السبت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

التكامل مع المسار التنموي

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنَّ الاستراتيجية تأتي بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف «رؤية مصر 2030»، وهي تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر.

تطوير سياسات الدولة

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أنَّ الاستراتيجية تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات، والتغلب على التحديات في هذا الإطار بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.