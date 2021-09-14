الأمم المتحدة تشيد بزيادة تمثيل المرأة المصرية في مواقع صنع القرار

هنأت المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر إلينا بانوفا، الحكومة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على إطلاق الإصدار الـ12 من تقرير التنمية البشرية في مصر للعام الحالي 2021، وأوضحت أنه منذ عام 1994، لعبت تقارير التنمية البشرية الوطنية لمصر دورا محوريا في تشكيل حوارات السياسات في مصر، ويعد التقرير الجديد جوهريا واستثنائيا لأنه يمثل جهدا هائلا في تصوير جهود التنمية في مصر العقد الماضي، فقد صدر بعدما صدر آخر تقرير تنمية بشرية منذ عقد، ويغطي التقرير رحلة طويلة من التحول السياسي والاقتصادي والاجتماعي في مصر، الذي انعكس بدوره على تحقيق التنمية البشرية منذ 10 سنوات ماضية.

إلينا بانوفا: هناك العديد من الإنجازات ولكن إحداها الأقرب لقلبي

وأضافت المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر، خلال كلمتها بفعالية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي 2021، أن هناك العديد من الإنجازات التي سنسمع عنها ولكن إحداها الأقرب لقلبي، وهي الخطوة المهمة في مجال تمكين المرأة فالإصلاحات التشريعية الأخيرة والتدابير الهادفة لزيادة تمثيل المرأة في مواقع صنع القرار تستحق الإشادة والتقدير، ومن أجل تمكين المرأة اقتصاديا وهذا يستحق الاعتراف به: «شكرا للسيدة مايا مرسي، وذلك من أجل النهوض بجدول الأعمال وإدارة المؤسسة الوطنية للمرأة».