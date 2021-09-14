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السيسي يشهد إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية بمصر 2021

كتب:

محمد مجدي
09:15 ص | الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، فاعلية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر  للعام الحالي 2021، وذلك وفق ما صرح به السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.  

تقرير التنمية البشرية يرصد جهود الدولة التنموية الشاملة والعميقة الممتدة لجميع نواحي الحياة بمصر

ويعكس تقرير التنمية البشرية ما تقوم به الدولة من جهود تنموية شاملة وعميقة تمتد لجميع نواحي الحياة في مصر، كما يتناول بالشرح البيانات الدقيقة والمفصلة لتلك الجهود والإنجازات خلال السنوات الماضية، الأمر الذي يدعم قدرات الرصد والتحليل ودقة المؤشرات التي تصدر عن المؤسسات المتخصصة العالمية فيما يتعلق بعملية التنمية في مصر.

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