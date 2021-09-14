إيمان خيري شلبي.. ماذا قالت عن والدها الكاتب الكبير (فيديو)

ظهرت الفنانة إيمان خيري شلبي، التي رحلت عن عالمنا، يوم الأحد الماضي، تتحدث عن والدها الكاتب الكبير خيري شلبي، في مرات قليلة منها خلال ظهورها في برنامج «يوم جديد»، عبر شاشة التلفزيون المصري، قائلة عنه «إنه أب مثالي إلى حد كبير، رغم أنه عصبي في بعض الأحيان، لكنه يهدأ بشكل سريع جدا، وهو شخصية منظمة جدا»، مضيفة «خيري شلبي من الشخصيات التي لديها حضور طوال الوقت سواء في حالة الكتابة أو نائما، فخلال الكتابة نسمع صوت فيروز قادما من غرفة المكتب، ويعمل لنا حالة ونس».

الفنانة إيمان خيري شلبي تتحدث عن والدها

وتابعت: «بابا ترك لكل واحد منا نحن الأربعة، زين، وريم وإسلام، وأنا، اختيار المجال الذي نحبه، فعملنا في الإعلام ومجال الإخراج السينمائي، وحتى لم يناقش إسلام عندما قرر دخول معهد السينما، وأنا عندما قلت له عايزة أدرس إخراج وتمثيل في معهد فنون مسرحية، قالي مش مهم أنت عايزة ايه، المهم أنت جديرة باللي أنت عايزاه، ولم يشد أى منا ناحية الأدب».

وأشارت إيمان خيري شلبي: «والدي لم يكن يسعى للجوائز، كان يرى أن التقدير الحقيقي من الناس، فكان يفرح جدا أن الناس تعرفه، ولما يوصل له أنه تمكن من التعبير عن الناس، حتى سمي (كاتب المهمشين) هو عاشق للشخصية المصرية، ولم ينفصل أبدا عن الريف فنحن نزور (شماس عمير) في كفر الشيخ».

وتابعت ابنة الكاتب الكبير: «قدرته على رسم الشخصيات كانت بديعة، فكان يتمكن من خلق تفاصيل خاصة لكل شخصية وكلامها وحركاتها، ولذلك كانت شخصياته ثرية»، منوهة «الوتد الذي شاركت فيه، قرأت السيناريو كاملا، وكنت معجبة بجميع الشخصيات، خاصة أن خيري شلبي يرفع عن كاهل الممثل البحث عن تفاصيل للشخصية أو خلق أسلوب أو الكلام واللزمات».

كان منصفا ومحبا لأبناء جيله

وقالت الفنانة الراحلة عن والدها، «من الشخصيات التي لا أستطيع نسيانها في أعمال بابا (صالح هيصة)»، مضيفة: «أنا بكيت لحظة موت (صالح) مع إني عارفة أنها رواية. وكنت من عشاق البورتريه، بابا كان منصفا ومحبا لأبناء جيله، ولا يتجاهل الموهوبين حتى لو أخطأوا في حقه».

يشار إلى أن الفنانة إيمان خيري شلبي، رحلت يوم الأحد الماضي، بعد صراع مع مرض السرطان، وهي مخرجة بالقناة الثقافية وشاركت في عدد من الأعمال الفنية منها مسلسلات «الكومي، والقضاء في الإسلام، والوتد».