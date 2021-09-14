ميناء بورسعيد السياحي يستقبل 197 سائحا من جنسيات مختلفة 

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان صادر اليوم، أن ميناء بورسعيد السياحى، استقبل فجر اليوم السفينة السياحية «WORLD NAVIGATOR ورلد نفيجتور» القادمة من قبرص وعلى متنها 119 سائحا وطاقم البحارة، وستغادر السفينة الميناء متوجهة إلى ميناء الإسكندرية بعد إنزال 78 سائحا للقيام بجولات سياحية بالقاهرة.

برايا: ورلد نفيجتور ثاني سفينة تدخل ميناء بورسعيد السياحي هذا العام

وقال اللواء محمد برايا، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية للقطاع الشمالي، إن هذه السفينة السياحية هي الثانية التي تدخل الميناء هذا العام بعد السفينة «SCENIC ECLIPSE» التي ترفع علم باهامس وعلى متنها 241 سائحا، ويأتي هذا في إطار عودة السياحة للميناء بعد تأثر حركة السياحة العالمية بجائحة كورونا، مشددا على تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة هذا الفيروس.

التنسيق مع الجهات المعنية لاستقبال السفينة السياحية

وأضاف نائب رئيس الهيئة الاقتصادية للقطاع الشمالي، أنه يجرى التنسيق مع كافة الجهات المعنية لرفع درجة الاستعداد لاستقبال السفينة معربا عن سعادته بعودة السفن السياحية خاصة وأنها من أهم مصادر الدخل القومي.

الجدير بالذكر أن هذه السفينة السياحية ترفع علم البرتغال وأنشئت عام 2020 ويبلغ طولها 126 مترا والغاطس 4.7 متر وعرضها 19 مترا وتبلغ طاقتها الاستيعابية 7823 طنا ولديها 6 طوابق مفتوحة للركاب.

كانت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قد أعلنت أمس أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة HEATHER التي ترفع علم مالطا ويبلغ طولها 123 مترا والغاطس 6 متر وذلك لشحن 5 آلاف طن صودا كاوية من الميناء.