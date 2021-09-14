المتهم بقتل «مهندس الدقهلية» يمثل جريمته: «كان هيسجني.. والفكرة جتلي على الكوبري»

وسط حراسة أمنية مشددة اصطحبت قوة أمنية «محمد.أ» 33 سنة، صاحب شركة لتصنيع البلاستيك، أمس؛ لتمثيل جريمة قتل صديقه المهندس أحمد عاطف الشربيني، على كوبري الجامعة بمدينة المنصورة بالدقهلية، حيث أعاد المتهم تمثيل جريمته في حضور ممثل من النيابة العامة وفريق من المباحث الجنائية بالمحافظة.

لقاء على الكافيه

وروى المتهم لفريق التحقيق، أنه لم يكن يخطط لقتل صديقه، وقابله بشكل عادى جدا على أحد الكافيهات بمدينة طلخا، لكن المجنى عليه هدده بحبسه، وأنه سيقدم الشيكات التى حصل عليها منه بتوقيعه إلى النيابة وسيقيم ضده دعوى جنائية، حتى يسترد أمواله لديه، التي تبلغ 680 ألف جنيه، أعطاها له المجنى عليه على دفعات لتوظيفها له في منتجات البلاستيك مقابل فائدة شهرية تصل إلى 15%.

محضر في النيابة

وأضاف المتهم في اعترافاته: «كان تانى يوم هيروح يعمل محاضر في النيابة بالشيكات، وقعدت اقنع فيه انه ميعملش كده بس هو صمم»، مشيرا إلى أنه أقنعه بركوب السيارة معه، وظلا يجوبان المنطقة، لكن الأخير كان مصمما على أن يحرر محاضر ضده، فانطلق بالسيارة على الطريق الدائري بالمنصورة، في طريقهما لكوبرى الجامعة، ومنه إلى مدينة طلخا، ثم قرية ميت عنتر التي يقيم فيها المجني عليه.

خدعة تعطل السيارة

«وأنا طالع الكوبرى، جات لى الفكرة».. يتابع المتهم شارحا ما حدث بقوله: «وقفت عند أعلى نقطة على الكوبرى، تحتها اتساع النيل أكثر من 200 متر، وبطلت العربية على المطلع وشديت فرامل اليد وقلت له مروحة التبريد عطلت والحرارة بترفع» ثم نزل من السيارة ومعه المجنى عليه، وفي أثناء وقوفهما بجانب السور الحديدي، غافل المجني عليه بحجة إجراء مكالمة مع ميكانيكي، ثم باغته ورفعه من قدميه وألقاه في المياه، واستقل السيارة وفر هاربا.

وبكى المتهم خلال التحقيقات، قائلًا: إن المجني عليه صديق طفولته وأنه لا يدرى كيف فكر في التخلص منه.

حبس المتهم

وكانت تحريات قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع قد كشفت في وقت سابق، أن وراء ارتكاب مقتل «مهندس الدقهلية» صديقه، حيث تقابل مع المجنى عليه بناءً على موعد مُسبق بينهما لمطالبة الأخير باستراد أمواله.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتهم للنيابة، التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة القضية