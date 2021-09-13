«الداخلية» تكشف تفاصيل مقتل «مهندس الدقهلية».. المتهم مديون بأموال للقتيل

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة طلخا بمديرية أمن الدقهلية، من أحد الأشخاص مقيم بدائرة المركز، بغياب نجله «مدرس ومقيم ببندر طلخا» عن مسكنه، عقب خروجه لقضاء بعض احتياجاته من مدينة المنصورة.

المجني عليه طالب المتهم بمبلغ مالي مستحق لديه

وبالفحص تبين سابقة ورود بلاغ لقسم شرطة أول المنصورة من شرطة النجدة، بالعثور على جثة المذكور بنهر النيل بدائرة القسم بكامل ملابسه، وعثر بطيات ملابسه على ميدالية مفاتيح، وتعرف والده عليه، وقرر أنها لنجله المُبلغ بغيابه.

جرى تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجني عليه «حاصل على بكالوريوس، مقيم ببندر طلخا» حيث تقابل مع المجنى عليه بناءً على موعد مُسبق بينهما، لمطالبة المجنى عليه له بمبلغ مالي مستحق لديه.

صديق المجني عليه يعترف بدفع الضحية من أعلى الكوبري

وعقب تقنين الإجراءات جرى استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته، اعترف بأنه بتاريخ الواقعة اصطحب المجني عليه بسيارته، لإعطائه جزءا من المبلغ المالى، وأثناء سيرهما أعلى أحد الكباري توقف بزعم حدوث عطل بالسيارة، وترجل خارج السيارة، وأثناء توقفهما، حدثت مشادة كلامية بينهما، تطورت لمشاجرة دفع إثرها المجنى عليه من أعلى السور الحديدي للكوبري فسقط بالمياه وغرق.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.