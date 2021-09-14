زيادة عدد الرحلات السياحية الروسية إلى الغردقة وشرم الشيخ

قال عصام علي، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إنه عدد الرحلات الجوية الروسية «موسكو - الغردقة» و«موسكو - شرم الشيخ» ستزيد اعتبارًا من 21 سبتمبر الجاري بعدد من 15 إلى 25 رحلة أسبوعيا، وذلك بناءً على قرارات أصدرها أمس المقر الرئيسي لمكافحة كورونا في روسيا.

زيارة عدد الرحلات الجوية من روسيا إلى مطار الغردقة وشرم الشيخ

وأضاف الخبير السياحي في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الثلاثاء، أنه وفقا لقرارات المقر الرئيسي لمكافحة كورونا في روسيا من المحتمل أن تنطلق ما يقرب من 100 رحلة في الأسبوع من موسكو إلى المنتجعات في مصر على أساس متبادل أي ما يصل إلى 50 رحلة إلى الغردقة مكونة من 25 رحلة في الأسبوع من الجانب الروسي وما يصل إلى 25 رحلة أسبوعيا من الجانب المصري، وكذلك ما يصل إلى 50 رحلة إلى شرم الشيخ منهم 25 رحلة جوية من الاتحاد الروسي.

وأشار الخبير السياحي، إلى أنه بحسب قرار المقر، يمكن لشركات الطيران الروسية القيام بعدد 6 رحلات أسبوعيا إلى منتجعات مصر 3 إلى الغردقة، و3 إلى شرم الشيخ ويحق للجانب المصري الحصول على نفس عدد الرحلات بالإضافة إلى 6 رحلات أخرى في الأسبوع، ويمكن تشغيل ما يصل إلى 12 رحلة أسبوعيا من كل مدينة من مدن المغادرة البالغ عددها 53 إلى منتجعات مصر.

ربع مليون سائح زاروا مصر منذ مطلع العام

وأكد الخبير السياحي أن 250 ألف سائح روسي زاروا مصر منذ بداية عام 2021، ومع ذلك، بالرغم من الأخذ في الاعتبار الزيادة التدريجية التي تشهدها الرحلات لن تتمكن البلاد من الوصول إلى مؤشرات عام 2015، مضيفًا أن السفر إلى مصر والجولات السياحية أصبحت متاحة لسكان 41 مدينة روسية.

لافتا إلى أنه منذ عودة الرحلات بين روسيا والغردقة وشرم الشيخ غادر أكثر من 20 ألف سائح روسي من مطار دومو ديدوفو إلى منتجعات ساحل البحر الأحمر في مصر والغردقة.