وفد روسي يتفقد فنادق الغردقة لبحث زيادة الرحلات السياحية.. صور

أجرى وفد من ممثلي شركات السياحة الروسية، زيارة تفقدية لعدد من الفنادق والمنتجعات السياحية بمدينة الغردقة، لمتابعة ومراجعة الإجراءات الاحترازية والوقائية والأمنية المتبعة داخل الفنادق وذلك لبحث زيادة عدد الرحلات السياحية الوافدة من روسيا إلى فنادق ومنتجعات مدينة الغردقة.

وفد روسي يتفقد فنادق الغردقة ويبدي إعجابه بالإجراءات الاحترازية

وأوضح سامح جمعة، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سياحية بالغردقة، إن الوفد الروسي تفقد عددا من الفنادق السياحية بمناطق هاواي وسهل حشيش ومكادي بيتش بالغردقة، وذلك للوقوف على مستوى الفنادق ومدى الخدمة المقدمة والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة داخل الفنادق والمنتجعات السياحية والمنشآت الصحية لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد «جمعة» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الوفد الروسي أبدى إعجابه بإمكانيات الفنادق المادية والبشرية، مشيدا بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة داخل الفنادق طبقا للضوابط والاشتراطات التي أقرتها منظمة الصحة العالمية.

زيادة عدد الرحلات السياحية الروسية الوافدة إلى مصر

وكشف حسام عسكر، مدير التسويق والمبيعات لمجموعة فنادق سياحية بالغردقة، أن الرحلات السياحية الروسية القادمة إلى الغردقة في تزايد مستمر منذ استئناف عودة حركة الرحلات السياحة الروسية للغردقة في مطلع شهر أغسطس الماضي، لافتا إلى وصول حوالي 20 ألف سائح روسي، منذ شهر أغسطس الماضي حتى الآن على متن عدد من رحلات الطيران إلى مدينة الغردقة.

وأضاف عسكر في تصريحات لـ«الوطن» أن السائح الروسي يعشق لمصر والمدن السياحية المصرية ورغم توقف حركة الطيران الروسية إلى المدن السياحية المصرية إلا أن حوالي 250 ألف سائح روسي زاروا مصر منذ بداية عام 2021 وحتى الآن، مشيرا إلى أن عدد الرحلات السياحية الوافدة من المطارات الروسية سوف تتزايد خلال الفترة القادمة، وذلك بعد أن تقدمت أكثر من شركة طيران بطلب إلى الحكومة الروسية لتنظيم رحلات الطيران إلى المدن السياحية المصرية، بالإضافة إلى شركة مصر للطيران التي أعلنت تسيير 5 رحلات أسبوعيا من موسكو إلى الغردقة وشرم الشيخ.