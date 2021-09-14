الطقس في الغردقة يجذب عشاق الرحلات البحرية «صور»

يشهد الطقس في الغردقة حالة من الاعتدال، حيث جذب ذلك عشاق الرحلات البحرية لتعنتش سياحة الرحلات البحرية على شواطئ مدينة الغردقة في ظل طقس معتدل، وظهرت عدد من المراكب السياحية بكثافة في طريقها إلى عدد من الجزر والمحميات الطبيعية ومواقع الغوص.

وتوافد الآلاف من المواطنين على الشواطئ العامة والخاصة وشواطئ الفنادق والمنتجعات السياحية بمدينة الغردقة، لترفع الشواطئ شعار كاملة العدد في الأيام الأخيرة من فصل الصيف تزامنا مع الاعتدال الذي يشهد الطقس في الغردقة اليوم.

رحلات بحرية إلى جزيرة الجفتون

وشهدت جزيرة الجفتون بالأمس، توافد عشرات الرحلات البحرية بواسطة المراكب السياحية على متنها مئات السائحين من المصريين من نزلاء السياحة الداخلية والسائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية.

تفاصيل رحلة جزيرة الجفتون

يبدأ تحرك الرحلات البحرية إلى جزيرة الجفتون في الساعة التاسعة صباحاً وتصل المراكب بعد ساعة من الإبحار جنوب مدينة الغردقة إلى شواطئ الجفتون لترسو على شاطئ الجزيرة، ليمارس السائحون السباحة والسنوركل على الشواطئ الخلابة ثم وجبة الغداء والعودة في الساعة الثالثة مساء والوصول إلى الميناء في الرابعة مساء.

شواطئ الغردقة كاملة العدد

وجذبت شواطئ الغردقة الآلاف من المصطافين في ظل اعتدال درجات الحرارة الذي يشهده الطقس في الغردقة تزامناً مع أواخر أيام الصيف واقتراب فصل الخريف، حيث تملك الغردقة 4 شواطئ عامة وعشرات من الشواطئ الخاصة، بالإضافة إلى شواطئ الفنادق والمنتجعات السياحية.

انتعاشة سياحية في الغردقة

وتشهد مدينة الغردقة انتعاشة سياحية تزامناً مع توافد الآلاف من نزلاء السياحة الداخلية، بالإضافة إلى ارتفاع معدل الرحلات الطيران الخارجية، ما أدى إلى ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق إلى أعلى معدل لها منذ جائحة كورونا.