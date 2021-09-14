«الوطن» تنشر صورة الطفل الثاني لـ«مهندس الدقهلية»: «مات قبل ما يشوفه»

حصلت «الوطن» على أول صورة للطفل الثاني «سليم»، ابن المهندس أحمد عاطف الشربيني، ضحية غدر صديقه، الذي ألقاه من أعلى أحد الكباري بمدينة المنصورة وسقط في نهر النيل جثة هامدة، ولم يكتب له القدر أن يرى ابنه الذي ولد بعد وفاته بعدة ساعات.

حالة من الحزن والحسرة ارتسمت على ملامح زوجته «دعاء»، التي تحدثت عن اللحظات الأخيرة التي جمعتها بزوجها المجني عليه، مؤكدة أنه خرج لمقابلة صديقه المتهم بقتله «محمد.أ»؛ للحصول على جزء من أمواله التي كانت عند صديقه الخائن، لكنه ظل يماطله وأوهمه بأن سيارته تعطلت وتوقف ليتحدث الاثنين حول استرجاع المجني عليه جزء من أموال المتفق عليها وهو مبلغ قدره 100 جنيه من أصل 680 ألف جنيه، لكنه غدر به وقرر دفعه في نهر النيل وغادر وترك صديقه في المياه قرابة الـ10 أيام حتى تحللت جثته وانكشفت جريمته.

زوجة مهندس الدقهلية تروي اللحظات الأخيرة قبل رحيله

تعلق الطفل الأول «كنان» بوالده الذي عُرف إعلاميًا باسم «مهندس الدقهلية»، حيث كان يرافقه حتى اللحظات الأخير: «أحمد خرج ومعاه كنان قالي هعدي على بيت بابا يفضل معاهم لحد ما أقابل محمد وأجيب الفلوس وأرجع لأن ولادتي كانت بعدها بيوم».

لم تكن الزوجة المكلومة مطمئنة حيث ظلت على تواصل هاتفي بزوجها، على أمل أن يعود لها سالمًا، تقاوم آلام ما قبل الولادة تارة وترفع هاتفها للاطمئنان على شريك عمرها تارة أخرى، ذهب مع مطلع الشمس وتأخر حتى منتصف الليل: «كلمني حوالي الساعة واحدة بيقولي هتأخر شوية علشان عربية محمد عطلت وقالي خلي بالك من نفسك».

زوجة مهندس الدقهلية.. قالي «هتوحشوني يا قلبي ومرجعش»

آخر جملة سمعتها زوجة المجني عليه كانت «هتوحشوني يا قلبي»، زاد خوفها وقلقها على زوجها الذي لم يكن يتوقع غدر صديقه، الذي طالما حاول الإصلاح بينه وبين طليقته: «أحمد كان بيقوله دايمًا متخربش بيتك علشان ولادك استحمل عشانهم حتى لو أمهم غلطانة».

وكانت النيابة العامة قد أمرت بحبس المتهم بقتل صديقه 4 أيام على ذمة التحقيقات التي لا تزال مستمرة.