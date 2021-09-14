حبس المتهم بقتل صديقه «مهندس الدقهلية» بعد إلقائه في النيل

أمرت النيابة العامة بحبس المتهم بقتل صديقه المهندس أحمد عاطف الشربيني، المعروف إعلاميًا باسم «مهندس الدقهلية» أربعة أيام على ذمة التحقيقات بعدما ألقت قوات أمن الدقهلية القبض عليه، بعد قيامه بقتل صديق عمره بدم بارد، حين ألقاه من أعلى كوبري في نهر النيل ليلقى مصرعه في الحال.

كشف غموض واقعة «مهندس الدقهلية»

وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت أمس من كشف غموض واقعة مقتل «مهندس الدقهلية»، ابن قرية ميت عنتر، التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، بعد أن تم العثور على جثته أسفل أحد الكباري بمدينة المنصورة بعد قرابة 10 أيام من اختفائه.

مقتل «مهندس الدقهلية» على يد صديقه

وتأكدت تحريات مباحث الدقهلية، بأن صديق المهندس المجني عليه، والذي يدعى «محمد.أ»، وراء راتكاب الواقعة، حيث إدعى أن سيارته التي كان يستقلها برفقة المجني عليه قد تعطلت في منتصف الطريق وقرر الضحية النزول للعودة إلى منزله سريعًا حيث كانت زوجته على وشك ولادة طفله الثاني، لكنه دفعه من أعلى الكوبري وغادر المكان تاركًا صديق عمره يتلفظ أنفاسه الأخيرة ويواجه الموت غرقًا في مياه نهر النيل فرع دمياط.

المتهم مدان للضحية بـ 680 ألف جنيه

وكشفت التحقيقات أن المتهم كان مدينًا للمجني عليه بمبلغ حوالي 680 الف جنيه، بجانب 5 شيكات، أخذهم الضحية كضمان، في الوقت الذي لا يزيد رصيد المتهم فيه عن 32 ألف جنيه، كما أن سيارته بضمان بنكي.