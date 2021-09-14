«التنشيط السياحي» تنظم زيارة خيرية لمتحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية

نظم مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمحافظة الإسكندرية، زيارة لمجموعة من أبناء أحد المؤسسات الخيرية لمتحف المجوهرات الملكية، في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على رفع الوعي السياحي والأثري لدى كافة فئات المجتمع وتعريفهم بمقومات مصر السياحية والأثرية وإبراز ما تذخر به مصر من حضارة عريقة وتراث وفنون متنوعة.

مبادرة «إيدx إيد» لذوي الهمم ومرضى السرطان

ومن جانبها، أشارت إيمان محمود رئيس الإدارة المركزية للسياحة الداخلية بالهيئة، إلى أن هذه الزيارة تم تنظيمها في إطار مبادرة «إيدx إيد» التي أطلقتها الوزارة خلال شهر ديسمبر الماضي لذوي الهمم ومرضى السرطان.

وأوضحت أنه تم خلال الزيارة تعريف الأبناء وذويهم بتاريخ المتحف وما يحويه من قطع أثرية، لافتًا إلى أن المشاركين في الزيارة أعربوا عن إعجابهم بالمتحف.

كما نظم المكتب أيضا رحلة توعوية بمدينة الإسكندرية لأبناء أحد المؤسسات الخيرية بالقاهرة، تم خلالها زيارة عدد من الأماكن السياحية والأثرية، منها استاد الإسكندرية الرياضى، ومتحف الإسكندرية القومي، بالإضافة إلى زيارة قلعة قايتباي.

مبادرة «اعرف بلدك» لتنشيط السياحة الداخلية

وتأتي هذه الرحلة في إطار مبادرة «اعرف بلدك»، التي أطلقتها الوزارة خلال شهر ديسمبر الماضي؛ لتنشيط السياحة الداخلية ورفع الوعى السياحي والأثري لدي كافة فئات المجتمع، من خلال قيام المكاتب السياحية التابعة للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بتنظيم عدد من الندوات والرحلات التوعية في العديد من المحافظات على مستوى الجمهورية.

التحول الرقمي في القطاع السياحي

وفي سياق متصل، نظم مكتب الهيئة بمحافظة مرسى مطروح بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، ندوة سياحية بعنوان «التحول الرقمي في القطاع السياحي»، تم خلالها الحديث عن الدور الذى تقوم به الهيئة في التنشيط والترويج للمقاصد السياحية المصرية من خلال استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة وتنظيم زيارات افتراضية للمتاحف والمواقع الأثرية.

كما تم خلال الندوة التأكيد على أهمية تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى في دفع الحركة السياحية.