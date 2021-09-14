«التنمية المحلية» العمل بالمواعيد الشتوية لغلق وفتح المحلات 30 سبتمبر

أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن العمل بالمواعيد الشتوية لغلق وفتح المحلات والمولات التجارية والمطاعم والمقاهى والورش، بدءًا من يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر الجارى الموافق 30 سبتمبر، وفقا للمادة السادسة من القرار الوزارى رقم 456 لسنة 2020

نستهدف ضبط العمل وترشيد الاستهلاك في الوقود

أشار إلى أن مواعيد فتح وغلق المحلات فى شهور الصيف وفق القرار تبدأ اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام، وبعدها تنطلق مواعيد فتح وغلق المحلات فى الشتاء.

وأوضح قاسم لـ« الوطن» أن قرار تحديد مواعيد فتح وغلق الأنشطة المختلفة من المحلات والمقاهى والورش والمطاعم يهدف إلى ضبط العمل وترشيد الاستهلاك فى الوقود والسماح لهيئات وشركات النظافة العمل لإزالة المخلفات وتنظيف الشوارع والمياديين أولا بأول،مع عدم ازعاج المواطنين وعدم الضغط على المرافق .

مواعيد المحلات والورش والمطاعم

وأشار إلى أن مواعيد غلق المحلات والورش والمطاعم، شتاء والتي تبدأ بعد 15 يوما من الآن، تبدأ من السابعة صباحاً وحتى العاشرة مساءً، على أن يتم مدّ العمل أيام الخميس والجمعة و الإجازات والأعياد الرسمية للدولة وإلى الإغلاق في الحادية عشرة مساءً، لافتا إلى أن مواعيد الورش والأعمال الحرفية الموجودة فى المناطق السكنية، وفق التوقيت الشتوى تنطلق من الثامنة صباحاً وتغلق السادسة مساءً، باستثناء الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود والمرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن.

مواعيد المطاعم والكافيهات

قال إن المواعيد الشتوية لفتح وغلق المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية تبدأ من الخامسة صباحاً والغلق الثانية عشرة منتصف الليل شتاء، مع مدّ العمل ساعة أيام الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة تُغلق الواحدة صباحاً، فضلا عن استمرار خدمة الدليفرى بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة، مع استمرار حظر الشيشة والالتزام بنسب التشغيل داخل المطاعم والمقاهى.