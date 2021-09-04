مواعيد غلق المحلات في القاهرة 2022.. اعرف التفاصيل الكاملة 

مع استمرار تطبيق مواعيد غلق المحلات بالمحافظات، يتساءل البعض عن مواعيد غلق المحلات في القاهرة 2022 وفق مواعيد الصيف والشتاء وحدوث أي تداعيات بشأن التعامل مع كورونا، وهذا الأمر لم تقرّه اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا حتى الآن، حيث أكّد مصدر بمحافظة القاهرة أنَّ مواعيد غلق المحلات تحددها اللجنة العليا لإدارة الفيروس ويتمّ الالتزام بها، وحاليًا يتمّ تطبيق مواعيد غلق المحلات في القاهرة وفق التوقيت الصيفي، أما مواعيد غلق المحلات في القاهرة 2022 لم يتمّ تحديدها، وبالتالي يتمّ السير وفق القرارات التي تصدرها لجنة مواجهة فيروس كورونا وذلك بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، وأي محل يخالف مواعيد الغلق يتمّ اتخاذ اجراءات قانونية بشأنه.

مواعيد غلق المقاهى والكافيهات

وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، إلى أنَّ محافظة القاهرة تلتزم بمواعيد غلق المحلات والمولات التجارية والمقاهي والمطاعم والورش وفق المواعيد الصيفية المقررة حاليا، حيث يتمّ فتح المحال والمولات التجارية من 7 صباحًا حتى 11 مساء، مع استمرار مواعيد فتح المحلات حتى الساعة 12 منتصف الليل أيام الخميس والجمعة والإجازات والأعياد الرسمية للدولة، علاوة على فتح المطاعم والكافيهات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من 5 صباحًا إلى 1 صباحًا، مع استمرار خدمة «التيك أواي» وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة، وزيادة نسبة التشغيل في المقاهي والمطاعم.

مواعيد غلق المحلات

وتابع: «كما تشمل مواعيد غلق المحلات أيضًا فتح الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية من الساعة 8 صباحًا إلى 7 مساءً، مع استثناء محلات البقالة السوبر ماركت والمخابز والأفران من تلك المواعيد مع مراعاة الأنشطة الليلية لمحال بيع الفاكهة وأسواق الجملة والصيدليات».

ولفت إلى أنَّه يتمّ تسيير حملات يومية بمختلف الأحياء لمتابعة الالتزام بتنفيذ الإجراءات الوقائية للحد من فيروس كورونا ومنها مواعيد غلق المحلات، مشددًا على أنَّ أي قرار يصدر عن لجنة إدارة أزمة كورونا برئاسة رئيس الوزراء سيتمّ تطبيقه، وبالتالي مواعيد غلق المحلات في القاهرة 2022 سيتمّ إقرارها وفق الظروف في وقتها، ويتمّ العمل بها حفاظَا على سلامة المواطنين وعدم الإضرار بهم.