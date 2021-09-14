ياسمين رئيس تغلق التعليقات على انستجرام.. بسبب الشباب والمراهقين

دفعت بعض التعليقات المنسوبة لحسابات مجهولة النجمة ياسمين رئيس إلى إغلاق ميزة التعليقات على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

وأقالت ياسمين في بيان رسمي «اعتذر بشدة لجمهوري المخلص الذي دائمًا ما يشجعني في كل أعمالي، ولكنني اضطريت لإغلاق التعليقات على حسابي بمنصة انستجرام بسبب الحسابات مجهولة المصدر التي تستغل صحفات النجوم على المنصة في الترويج لتصرفات مشبوهة، مستهدفة بذلك المراهقين والشباب».

وأوضحت أن «تلك الحسابات تسعى لتحريضهم لأفعال غير سليمة، لذلك أناشد مسؤولي إنستجرام بإيجاد سياسة للحد من هذه الصفحات، حتى لا تُستخدم المنصة بهذه الطريقة غير الأخلاقية».

أعمال فنية لـ«ياسمين رئيس» خلال الفترة المقبلة

وفنيا، تنتظر ياسمين رئيس إطلاق مسلسلها 60 دقيقة على منصة شاهد vip يوم الخميس 16 سبتمبر المقبل.

ياسمين رئيس تنتظر عرض فيلمها «قمر 14»

في الوقت نفسه تنتظر ياسمين العرض الأول لفيلمها قمر 14 ضمن فاعليات الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي، وأيضاً فيلمها جارة القمر الذي انتهت من تصويره منذ فترة واللذان تعود بهما للبطولة السينمائية بعد نجاحها الكبير خلال موسم رمضان بشخصية فاتن في مسلسل ملوك الجدعنة.

معلومات عن أعمال الفنانة ياسمين رئيس في السينما

تميزت ياسمين رئيس، بتنوع الشخصيات التي قدمتها، ونافست مؤخرًا في السينما المصرية بفيلم لص بغداد، والذي تجاوزت إيراداته 33 مليون جنيه مصري، وأيضًا فيلمها « بلاش تبوسني»، كما جسّدت شخصية أم كلثوم في فيلمها العالمي البحث عن أم كلثوم، بجانب بطولتها لفيلم شيخ جاكسون.

ويعتبر فيلم «هيبتا المحاضرة الأخيرة» والذي شاركت فيه الفنانة، أعلى فيلم رومانسي مصري تحقيقًا للإيرادات، كما تعاونت مع النجم أحمد حلمي في فيلمه «صنع في مصر»، وكانت أولى انطلاقاتها مع المخرج القدير محمد خان بأول بطولة سينمائية في فيلم «فتاة المصنع».