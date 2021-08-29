ياسمين رئيس تنتهي من تصوير «60 دقيقة» في بيروت

انتهت الفنانة ياسمين رئيس من تصوير مسلسل «60 دقيقة» أثناء تواجدها ببيروت، والذي تجسد من خلاله شخصية فتاة تُدعى ياسمين، ويدور المسلسل في إطار من التشويق والإثارة، حيث يتكون من 9 حلقات، ومن المقرر عرضه على منصة شاهد، وهو من تأليف محمد هشام عبية وإخراج مريم أحمدي.

وشاركت ياسمين رئيس جمهورها بنشر صورة لها من المسلسل على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، خلال كواليس العمل، الذي من المقرر عرضه الفترة المقبلة بعد الانتهاء من مرحلة المونتاج والمكساج .

مشاريع مقبلة للفنانة ياسمين رئيس

تنتظر ياسمين رئيس العرض الأول لفيلمها «قمر 14» ضمن فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي، وأيضاً فيلمها جارة القمر الذي انتهت من تصويره منذ فترة، واللذان تعود بهما للبطولة السينمائية بعد نجاحها الكبير خلال موسم رمضان بشخصية فاتن في مسلسل ملوك الجدعنة.

معلومات عن الفنانة ياسمين رئيس

نافست الفنانة ياسمين رئيس مؤخرًا في السينما المصرية بفيلم «لص بغداد»، والذي تجاوزت إيراداته الـ 33 مليون جنيه مصري، وأيضًا فيلمها «بلاش تبوسني»، كما جسّدت شخصية أم كلثوم في فيلمها العالمي «البحث عن أم كلثوم»، بجانب بطولتها لفيلم «شيخ جاكسون»، و«هيبتا المحاضرة الأخيرة».

وقد تعاونت الفنانة ياسمين رئيس مع الفنان أحمد حلمي في فيلم «صنع في مصر»، وانطلقت مع المخرج القدير محمد خان في أولى بطولاتها السينمائية بفيلم «فتاة المصنع»، كما قدمت العديد من الأعمال الدرامية الناجحة، أحداثهم مسلسل «ملوك الجدعنة» والذي نافس في موسم رمضان 2021، واحتلت تريند جوجل وتويتر أكثر من مرة خلال حلقاته، بجانب أعمال أخرى مثل «أنا شهيرة أنا الخائن، طرف ثالث، وعرض خاص».