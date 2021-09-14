نعيمة القصير: الخدمات استمرت بمصر وقت كورونا نتيجة الاستثمار في الصحة

باركت الدكتورة نعيمة القصير، ممثلة منظمة الصحة العالمية بمصر جهود مصر وجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي، نظرًا إعطائه الأولوية القصوى للصحة، من خلال توثيق أواصر التعاون مع جميع الجهات وخاصة للقطاع الصحي والتنموي.

جائحة كورونا أثبتت أهمية التضامن والتعاون والتكاتف على جميع المستويات

وشددت «القصير»، على أنَّ جائحة كورونا وما فرضته من تحديات قد أثبتت أهمية التضامن والتعاون والتكاتف على جميع المستويات بين أجهزة الدولة وبين العلماء والمجتمع المدني والقطاع الخاص وفئة الشباب، موضحة أنَّ «مصر أثبتت خلال الجائحة أنَّ الجميع عليه مسؤولية مشتركة، سواء الأسر والأفراد والمجتمعات والقطاع الأهلي والخاص لمجابهة أي طارئة صحية، فاليوم جائحة كورونا، وفي المستقبل نكون قادرين على إيقاف جوائح أخرى».

مصر كانت من أوائل الدول السباقة للمساعدة وقت كورونا

وأضافت ممثلة منظمة الصحة العالمية بمصر، خلال كلمته بفاعلية اطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي 2021، أنَّ مصر كانت من أوائل الدول السباقة وتعاونت على المستوى القطري داخل مصر وعلى المستوى الإقليمي والدولي، ومصر كانت سباقة بزيارات لدول كثيرة من أجل بيان التعاون.

وأكّدت أنَّ منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة تثمن حماية مصر للصحة والأمن الصحي، فهو أمن قومي وإقليمي ودولي، لافتة إلى الجهود الاستثنائية للحكومة المصرية للاستعداد والاستجابة الفعالة لمواجهة الجائحة، موضحة أنَّ مصر حققت التوازن الاستراتيجي والاستفادة الأكثر من الموارد من منظور الصحة بجميع السياسيات المبنية على الأدلة والبراهين والإبتكار.

وشرحت ممثلة منظمة الصحة العالمية بمصر، أنَّ جميع الخدمات استمرت خلال جائحة كورونا بما فيها التقدم والتوسع وتوفير التأمين الصحي الشامل للجميع، وإرساء مبدأ عدم إغفال أحد، فمصر استثمرت في الصحة، والمردود كان المواصلة بتقديم الخدمات مقارنة بالعديد من الدول على مستوى الإقليم والعالم، مشددة على وجود عدة مبادرات فريدة بما فيها مبادرة «100 مليون صحة» والمتفرع منها عدة مبادرات لتكون نموذج وخبرة لكثير من الدول.