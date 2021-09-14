السيسي: اعتمدنا على البناء في حربنا ضد الإرهاب.. و«موقفناش التنمية»

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه ينتهز مختلف المناسبات للتحدث مع كل المصريين وليس الخبراء فقط، وبلغة بسيطة يفهمونها ويستقبلونها بعيدة عن الأسلوب المهني والحرفي الذي يعمل به خبراء الأمم المتحدة.

«السيسي»: كان بامكاننا وقف التنمية بحجة أننا مشغولين بمحاربة الإرهاب

وأضاف «السيسي» خلال كلمته في الجلسة النقاشية حول تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر لعام 2021: «أقول للمصريين، إن المسار المحتمل اللي كل المتخصصين يرشحوه إننا نمشي فيه هو مواجهة الإرهاب والتطرف والحرب الصعبة التي مرت على مصر خلال آخر 7 أو 8 سنوات، وده كان هيبقى مسار له منطقه وحججه وإننا مشغولين بمحاربة الإرهاب، وبالتالي كانت عجلة التنمية في مصر ستتوقف في المدة دي، لكن احنا معملناش كده».

«السيسي»: حربنا ضد الإرهاب معتمدة على البناء والتنمية

وتابع: «اعتبرنا إن حربنا ضد الإرهاب في مصر والمنطقة هي حرب معتمدة على البناء والتنمية والتعمير بكل ما تعنيه هذه الكلمة من عنف في الأداء».

مدير مكتب الأمم المتحدة للتعاون: التقرير تطرق بقضايا الحوكمة والبيئة وتمكّين المرأة

الدكتور عادل عبداللطيف، مدير مكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، مستشار تقرير التنمية البشرية في مصر، قال إنَّ ما يميز هذا التقرير أنَّه يصدر بعد 10 سنوات، وهو الإصدار الثاني عشر، وفي الواقع لا يضع التقرير مصر فقط في المرتبة الأولى عربيًا، ولكن يضعها أيضًا في المرتبة الأولى عالميًا، حيث أنها الدولة الوحيدة من الدول النامية التي أصدَرت هذا العدد من التقارير منذ عام 1994، كما يشارك فيه للمرة الأولى رئيس الجمهورية في حفل إطلاقه وهو مؤشر هام على التزام القيادة السياسية بقضية التنمية، لافتا إلى أنَّ التقرير يتعامل لأول مرة مع مجمل القضايا التنموية في مصر، فهو بمثابة مسح شامل للواقع التنموي فيها، وهو أول تقرير من تقارير التنمية البشرية المصرية يتطرق الى قضيتي الحوكمة والبيئة وتغير المناخ وتعامل معها، إضافة لقضية تمكّين المرأة ليس باعتبارها تخص المرأة فقط كقضية تنموية.