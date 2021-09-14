القوى العاملة: تعيين 15 شابا والتفتيش على234 منشأة في الوادي الجديد

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد 15 شابا، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة « كعب العمل»، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل 134 من راغبى العمل، وتوفير 51 فرصة عمل آخرى.

استخراج 385 شهادة لقياس المستوى واحالة شكوى للقضاء

وأكد الوزير أن المديرية استخرجت 385 شهادة لقياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة مهنة، أما في مجال علاقات العمل، فقد تلقت 4 شكاوى عمالية، وتم إحالة شكوى منها للقضاء، و3 شكاوى ما زالت محل البحث والدراسة.

ولفت أحمد حسين طليب مدير مديرية القوى العاملة بالوادى الجديد، في تقريره للوزير عن إنجازات شهر أغسطس الماضي- إلى أنه فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً قامت المديرية بصرف منحاً لتلك الفئة بلغت 65 ألف جنيه لـ 29 عاملاً من المسجلين، فضلاً عن صرف 2324 جنيها رعاية صحية لـ14 عاملا.

ندوتان عن السلامة والصحة المهنية

وأشار إلى قيام المديرية في مجال تفتيش العمل، بالتفتيش على 234 منشأة ، دوري وحملات ، وأسفر عن تحرير محضرين لمنشآت مخالفة، وعقد 2 ندوة توعية للعاملين، فى مجال السلامة والصحة المهنية التفتيش على 60 منشأة ، وإعادة التفتيش على 39 منشأة، مما أسفر عن تحرير 4 محاضر، والقيام بحملات تفتيشية، وعمل 14 قياسات ميدانية، وبحث شكوتين.

تدريب الفتيات على التفصيل ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك

وأضاف، أنه في مجال التدريب المهني، تم الانتهاء من دورة تدريبية لـ 10 متدربات من الفتيات على مهنة التفصيل والحياكة بوحدة التدريب المتنقلة بقري الشركة 55 ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك، فضلاً عن الاستعداد لنقل الوحدة الى قرية الجزائر التابعة للمحافظة.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، تم متابعة 150 منشأة من المنشآت ذات الكثافة العمالية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.