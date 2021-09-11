القوى العاملة تعلن عن 1889 وظيفة.. رواتب تصل لـ5000 جنيه

صرح محمد سعفان، وزير القوى العاملة عن توفير 1889 فرصة عمل للذكور والإناث، في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، تم تخصيص جزء منها لذوي الهمم والعزيمة.

أضاف سعفان في بيان للوزارة عبر صفحتها الرسمية ، أن الرواتب تتراوح بين 1200 و5000 جنيه في بعض المهن، طبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي اللذين يحظى بهما العامل.

أشار إلى أن هناك 50 شركة ومصنع قطاع خاص بـ 11 محافظة، تنتظر طلبات المتقدمين لشغل الوظائف خلال شهر سبتمبر 2021، مشيرا إلى إعادة نشر 80 فرصة عمل لم يتم شغلها منذ أغسطس 2021

ترصد "الوطن" رابط التقديم على وظائف وزارة القوى العاملة، الوظائف المطلوبة، وفقا لما أعلنته الوزارة عبر الصفحة الرسمية الخاصة بها، استمراراً لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع القوى العاملة والوظائف الشاغرة، على مدار اليوم.

رابط التقديم على وظائف القوى العاملة

وأكدت الوزارة أنه يمكن التقديم على الموقع الإلكتروني «النشرة القومية للتشغيل» من خلال الضغط هنـــــــا، تحت مسمى «برنامج طالبي العمل» وسوف تقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج.

وظائف القوى العاملة في محافظة القاهرة

وأعلنت وزارة القوى العاملة أن فرص العمل المتوفرة بالقاهرة تتمثل في 30 مسؤول مبيعات خارجية، 5 مراقبين كاميرات براتب 3000 جنيه، و100 فرد أمن براتب 3000 جنيه، و2 فني تبريد وتكييف، 50 عامل نظافة براتب 2500 جنيه.

وظائف وزارة القوى العاملة في أسوان

وفرت الوزارة فرص عمل شملت كاشيرة، و 2 بائعين بمحافظة أسوان.

وظائف وزارة القوى العاملة في المنيا

وفي المنيا يوجد 156 فرصة عمل متاحة منها 3 كاشير، 150 عامل خياطة، 2 عمال إنتاج ، وعامل استيفاء نسبة 5%.

وظائف القوى العاملة بمحافظة قنا

كما أتاحت مديرية القوى العاملة بقنا مجموعة من فرص العمل شملت مندوب مبيعات، و 2 سائق، و 100 مستشار تأميني، 5 مدير وحدة مبيعات، ومدرسة تربية طفولة، و 10 عمال انتاج، 2 فنى كهرباء، 2 عمال تشغيل ماكينات، 2 طاولجي.

وظائف القوى العاملة في أسيوط

تضمنت الوظائف المتاحة 3 مسئول تمويل، 3 منسقة ميدانية، 7 أخصائي تمويل، 3 عمال لشركة سياحية، 5 منسق وأخصائي، 2 مندوب مبيعات، 4 فنى مخازن كيميائي، 20 فنى كهرباء وتكييف وخراطة وحدادة، 2 عمال لبنزينة، وعامل لصيدلية .

وظائف القوى العاملة بمحافظة الغربية

وفي الغربية توجد فرص عمل لـ3 مهندسي تخطيط، مراقب جودة، 50 عامل تشغيل ماكينات، 18 عمال أرضية، 5 عمال صباغة، 5 عمال تدوير، كاشير، ويتر صالة، 2 عامل مطبخ، محاسب، 2 مصمم جرافيك، 2 عامل لصق ولزق كارتون، عامل لصق سلوفان، 53 عامل خياطة، 4 مكوجي، 9 عمال تعبئة وتغليف، 3 عمال قص، 4 عمال نظافة، 8 بائعين، 7 عمال مخزن .

وظائف القوى العاملة بمحافظة دمياط

كما تم توفير فرص عمل بدمياط وبورسعيد شملت 10 عمال تجهيز، و50 خياط، 80 مساعد، 5 عمال جودة، مشرف.

وظائف القوى العاملة بمحافظة القليوبية

وفي القليوبية يوجد 17 مشرف جودة، و50 عامل سنجر، 55 عامل أورليه، 25 عامل أوفر، 10 مساعد، 10 عمال تشطيب، ومساعد مدير مبيعات، و 7 فنى لحام جلود، و 5 أمين مخزن، 8 عامل مخزن، 52 عامل إنتاج، 12 سائق، 5 عامل تحت التدريب، 2 مهندس مدنى براتب 4500 جنيه، 6 فنى حدادة ولحام، 3 فنى كهرباء، مندوب دعم فنى، مدخل بيانات، 38 عامل تعبئة وتحميل، 10 فرد أمن، 27 عامل استيفاء نسبة 5 %، و 5 محاسب تكاليف، 21 عامل خدمات، 9 عمال ماكينة، 5 مساعد فنى، 5 مشغل ليزر، 15 فنى صيانة وتشطيب .

وظائف القوى العاملة في محافظة الشرقية

تتمثل فرص العمل المتوفرة بمحافظة الشرقية في 5 محاسبين براتب يصل إلى 5000 جنيه، و5 مهندس ميكانيكا، و 15 مندوب مبيعات، و15 فنى انتاج، 15 أمين مخزن، و 3 منسق بيانات، 15 مشغل ماكينات، و75 عمال انتاج براتب 3400 جنيه، 10 عمال مخازن، و29 سائقاً، 5 عمال خدمات، و 50 عامل استيفاء نسبة الـ 5 %.

وظائف القوى العاملة في محافظة السويس

كما تم توفير فرص عمل بالسويس، تمثلت في 50 فرد أمن براتب 3000 جنيه، و 200 عامل إنتاج .