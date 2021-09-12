القوى العاملة: تعيين 265 شابا وإغلاق 14 منشأة مخالفة في دمياط

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة دمياط بتعيين 265 شاباً، منهم شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، في منشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، من مكاتب التشغيل، وبلغ عدد المسجلين بها 1233 شاباً، كما جرى استخراج 527 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، فضلاً عن توفير 28 فرصة عمل.

54 محضر سلامة وصحة مهنية و14 مذكرة غلق إداري لمنشآت ديماط

وتلقى الوزير، تقريرا من منى الأطروش مدير المديرية، أشارت فيه إلى أنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية خلال شهر أغسطس الماضي، بالتفتيش على 190 منشأة، وإعادة التفتيش على 154 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 54 محضر سلامة وصحة مهنية، وعمل 14 مذكرة غلق إداري، وتنظيم 8 ندوات توعية، فضلاً عن تلقي 36 شكوى وجرى اتخاذ إجراء قانوني حيال 14 شكوى منها، و2 شكوى منها مستوفاة، و24 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

صرف 10 آلاف جنيه منحة وفاة أحد العمال

وفي مجال رعاية العمالة غير المنتظمة صحياً واجتماعياً قامت المديرية بصرف 10 آلاف جنيه منحة وفاة أحد العمال، وصرف 21 ألفاً و388 جنيها رعاية صحية لـ23 عاملاً مسجلا بالمديرية.

وفى مجال التدريب المهني، قامت المديرية بتنفيذ دورة تدريبية على مهنة (التفصيل والحياكة) استفادت منها 10 متدربات بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة بقرية أبو عياد مركز كفر سعد.

وأضافت مدير المديرية، أنه في مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، تابعت المديرية التفتيش على 402 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.