استجابة لـ«الوطن».. محافظ الجيزة يغلق مركزا لجراحة العمود الفقري «صور»

في استجابة سريعة لما نشرته «الوطن» حول قيام أحد المراكز الطبية المتخصصة بجراحة العمود الفقري في محافظة الجيزة، بخداع مواطن بإجراء جراحة له مقابل مبلغ 60 ألف جنيه، أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، القرار رقم 1756 لسنة 2021 ، بإغلاق وتشميع مركزا لعلاج العمود الفقري وإزالة الغضروف بشارع البطل احمد عبد العزيز في المهندسين، حيث قامت حملة مكونة من شرطة المرافق وحي الدقي وقطاع العلاج الحر بالمحافظة، لتنفيذ قرار المحافظ.

الطبيب أعطى المريض حقنة كورتيزون بـ60 ألف جنيه لتسكين الآلام

وكانت «الوطن» نشرت تقريرا بتاريخ 27 أغسطس الماضي، تحت عنوان «حلم الشفاء المزيف.. حقنة بـ60 ألف جنيه حيلة للنصب على مريض بالجيزة والنيابة تتدخل» حول قيام أحد المركز الطبية المتخصصة في جراحات العمود الفقري، بخداع أحد المواطنين وإيهامه بإجراء جراحة لإزالة غضروف في الفقرتين الرابعة والخامسة بالعمود الفقري مقابل سداد 60 ألف جنيه، ولكنه اكتشف بعد مرور 6 أشهر من إجراء الجراحة، من خلال إجراء الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي، أنه لم تحدث له أي جراحة في العمود الفقري، وأن الجراح الذي أوهمه بإجراء الجراحة بعد تخديره ببنج كلي، مجرد طبيب تخدير فقط، واعترف بذلك في أقواله أمام النيابة بأنه طبيب تخدير وليس جراحا للعمود الفقري، على الرغم من أن له فيديوهات ولقاءات تليفزيونية قدم نفسه فيها على أنه استشاري العمود الفقري بمستشفى مجهول قال عنه إنه مستشفى «المخ والأعصاب».

سيد سعيد: خدعوني وأعطوني بنج كامل لإيهامي بإجراء الجراحة

ومن خلال تحريات مباحث قسم شرطة الدقي وتحقيقات النيابة، تبين أن الطبيب مدير أحد مراكز علاج العمود الفقري، وهو طبيب تخدير، انتحل مع طبيب تخدير آخر صفة استشاريين جراحين للعمود الفقري، وأنهما لديهما مركز طبي يجري عمليات جراحية، بعد إنشائهما صفحة على السوشيال ميديا، وحصلا من الكاتب الصحفي سيد سعيد، على مبلغ مالي كبير بلغ 60 ألف جنيه مقابل إجراء جراحة لإزالة الغضروف في الفقرتين الخامسة والسادسة.

من جانبه روى الكاتب الصحفي سيد سعيد، في حديثه لـ«الوطن»، تفاصيل واقعة النصب التي وقع بها، قائلاً: «أوهموني أن الآلام المبرحة التي أعاني منها بسبب انزلاق غضروفي بإحدى فقرات العمود الفقري ستزول، وسأعيش بعد ذلك بدون ألم يمنعني من النوم ساعات طويلة»، لكنه اكتشف أنه تعرض لخديعة، حيث إن الجراح المزيف أعطاه حقنة كورتيزون بعد تخديره بحقنة بنج كامل لتسكين الآلام فترة من الوقت، لإيهامه بإجراء الجراحة التي تقاضى مقابلا لها 60 ألف جنيه.