سقط على رأسه.. إنقاذ حياة رجل في الإسكندرية بعملية في العمود الفقري

تمكن أطباء مستشفى برج العرب المركزي غرب الإسكندرية، من إنقاذ حياة رجل أربعيني بعدما احتاج إلى عملية دقيقة نتيجة سقوطه على رأسه أثناء السباحة مما نتج عنه كسر متفتت في الفقرة العنقية الخامسة، ما تبعها بجراحة دقيقة لإصلاح الكسر للمريض الوافد من محافظة الشرقية، والذي تم تحويله من أحد المستشفيات الخاصة بالمحافظة.

عملية دقيقة في الفقرة العنقية الخامسة من العمود الفقري

وأعلنت مديرية الصحة بالإسكندرية، في بيان فجر اليوم، عن نجاح العملية الدقيقة التي وصفوها بكونها تعد من العمليات الرائدة في مجال جراحات العمود الفقري.

وقال الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن المريض الذى يبلغ من العمر 40 عاما، تعرض للسقوط على رأسه أثناء السباحة مما نتج عنه كسر متفتت في الفقرة العنقية الخامسة، وتم تحويله الى مستشفى برج العرب.

تفاصيل عملية دقيقة في العمود الفقري لمصاب في الإسكندرية

وأضاف «سعيد» في البيان الرسمي، أن العملية أجريت للمريض خلال 3 ساعات من وصوله إلى المستشفى، حيث تمت جراحة طارئة له لاستئصال الفقرة المتفتتة ووضع دعامة عنقية وتثبيتها بواسطة شريحة ومسامير وتوسيع القناة العصبية، مشيرا إلى أن تلك العملية تعد من العمليات الرائدة في مجال جراحات العمود الفقري في الإسكندرية

وكيل صحة الإسكندرية: المريض حالته مستقرة

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أن المريض حالته مستقرة بعد العملية، وتم دخوله العناية المركزة بالمستشفى تحت المتابعة المستمرة من أطباء المستشفى.

جدير بالذكر أن الجراحة الدقيقة قد قام بإجراءها الدكتور أحمد الرحماني، أخصائي جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري بالمستشفى، بمعاونة هدى فتوح ومينا عاطف، فني الأشعة.