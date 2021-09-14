فينجادا ينهي أزمة رواتب مساعدي كيروش

كشف مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، عن أن أزمة رواتب مساعدي البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني، اقتربت من الانتهاء، في ظل الوصول إلى صيغة اتفاق بشأن قيمة التعاقد التي سيحصل عليها الثلاثي.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ«الوطن سبورت»، أن أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية بالجبلاية، كلف نيلو فينجادا المدير الفني للاتحاد، بتولي ملف التفاوض بشأن المقابل المادي الخاص بالمساعدين، لافتًا إلى أن الأخير أنهى المفاوضات معهم وتتبقى فقط بعض الرتوش الأخيرة.

واتفق كارلوس كيروس، مع مسؤولي اتحاد الكرة، على الاستعانة بـ3 مساعدين له خلال القيادة الفنية للمنتخب المصري، في الفترة المقبلة، وهم: مساعد ومحلل أداء وأخصائي تأهيل، على أن يتواجد أحدهم في معسكرات منتخب مصر فقط.

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