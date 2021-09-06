حسام حسن يلمح لتدريب منتخب مصر

نشر حسام حسن، الهداف التاريخي لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم، صورة له بقميص الفراعنة، برفقة توأمه إبراهيم حسن، وذلك في ظل الأنباء المنتشرة عن توليه منصب المدير الفني الجديد للمنتخب الأول لكرة القدم، خلفاً لحسام البدري المدرب السابق الذي تمت إقالته.

ونشر حسام حسن صورته بقميص المنتخب مع إبراهيم حسن، وكتب عليها «التوأم»، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ليعبر بذلك عن حلمه الذي تحدث عنه كثيراً بتدريب المنتخب الوطني.

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