الإفتاء: زرع الأشجار بجوار القبور جائز في 3 حالات.. تعرف عليها

أكدت دار الإفتاء المصرية أنه يجوز زرع الأشجار عند القبور إلا في 3 حالات أوردتها عبر موقعها الرسمي، وذلك ردا على سؤال تلقته الدار يقول «هل زرع الأشجار بجوار القبور حرام أم حلال؟ علما بأن الشارع طوله مترين ونوع الشجر هو الفيقس».

حكم زرع الأشجار في القبور

وأعادت دار الإفتاء نشر الفتوى التي تتناول حكم زرع الأشجار في القبور عبر موقعها الرسمي حيث أجاب عن السؤال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، حيث أكد أنه يجوز زرع الأشجار عند القبور إلا في حالتين هما:

1- ألا يؤدي ذلك إلى التضييق على المشيعين والقائمين بدفن الميت، فإن أدى إلى التضييق عليهم فلا يجوز غرسه.

2- وإذا غرست الأشجار فلتكن من النوع الذي لا يتشعب مساقه بل يكون من النوع الذي جذره عمودي؛ حتى لا يؤدي إلى تلف المقابر، والله سبحانه وتعالى أعلم.

كما بثت دار الإفتاء فيديو يتناول موضوع حكم زراعة الأشجار في القبور عبر قناتها بموقع يوتيوب:

دار الإفتاء

أما الحالة الثالثة التي أكدت فيها دار الإفتاء عدم جواز زرع الأشجار في المقابر هي زرع الأشجار بجوار الأجساد غير البالية، حيث تناولت الدار هذه الحالة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، ردا على سؤال مشابه لأحد متابعيها حول زراعة الأشجار داخل المقابر.

وقالت دار الإفتاء إنه يجوز زرع الأشجار داخل المقابر، فقد ورد من فعل النبى صلى الله عليه وآله وسلم ما يستفاد منه أن وجود الأشجار والنباتات فى المقابر مندوب إليه؛ لما فيه من التخفيف عن الميت بتسبيحها ما دامت رطبة، قال تعالى « وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ»، الإسراء: 44، غير أنه يُتَحَرَّز عن زراعتها عند الأجساد غير البالية لئلَّا تتأذى بها.