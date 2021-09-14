موعد عرض مسلسل جرح القلب على قناة atv وملخص الحلقة 11

تصدر المسلسل التركي «جرح القلب» محركات البحث خلال الساعات الماضية، حيث يبحث العديد من الجمهور عبر محركات البحث على موعد عرض ««جرح القلب»»، بالإضافة إلى ملخص أحداث الحلقة 11 التي عرضت مساء أمس.

مواعيد عرض مسلسل جرح القلب

يُعرض مسلسل «جرح القلب» يوم الاثنين من كل أسبوع عبر قناة atv على التليفزيون التركي، كما يُعرض مترجم بعد ساعات قليلة من عرضه الأول عبر منصة «قصة عشق» الإلكترونية .

ملخص الحلقة 11

شهدت الحلقة 11 من مسلسل «جرح القلب» العديد من الأحداث، حيث بدأت الحلقة بذهاب «بهاء» إلى «فريد» واتهامه لعائشة بأنها خطيبته وأنها من طلبت منه القدوم لتهريبها من زوجها، ويحدث مشاجرة بينهما، على إثرها يقوم «فريد» بضرب «بهاء» على وجهه، ثم يختطف والد «هاندة» «فريد» لمعرفة ماذا يريد من ابنته بعد كل ما حدث بينهما.

كما تشهد الحلقة 11 أيضًا شجارًا بين فريد وعائشة بسبب بهاء، بالإضافة إلى معرفة «يامان» بأن «عدنان» والده الحقيقي.

ثم تنتهي الحلقة 11 من المسلسل بوقوع عائشة في فخ مقتل صديقها بهاء، وبحث الشرطة عنها واتهامها بتلك الجريمة، ولكن فريد يحاول إنقاذها ومساعدتها.

يقوم ببطولة مسلسل «جرح القلب» الفنانين: جوكهان ألكان، يامور تانريسفسين ومرفي تشاغران و توبراك جان أديغوزيل، وهو من إنتاج شركة Sureç film.

قصة مسلسل «جرح القلب»

وتدور أحداث المسلسل التركي في مدينة انطاكيا حول فريد الذي كان يستعد للزواج من صديقة طفولته هاندا بدعم من عائلاتهما، ولكن قبل الفرح بأيام يكتشف فريد خيانتها مع صديق عمره، فيقرر تركها والذهاب إلى إسطنبول حيث يتعرف على عائشة التي يطلب منها القدوم معه إلى أنطاكيا والزواج منه للانتقام من هاندا، ولكن القدر الذي جمع فريد وعائشة يجعلهم يقعون في حب بعضهم البعض، ولكنهم يقعون بعد ذلك في العديد من المشكلات.