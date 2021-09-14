تأجيل دعوى تطالب بتسجيل «جهاز طهي فول» لـ3 أكتوبر

أجلت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، دعوى مقامة من إحدى المحاميات، طالبت فيها بمنح براءة الاختراع بموكلها، وهو عبارة عن جهاز طهي الفول السريع الصحي، لجلسة 3 أكتوبر.

المحامية: موكلي حاصل على العديد من شهادات الخبرة

وقالت الدعوى، المقامة من فاطمة هندي، المحامية، إن الطاعن يعمل بوظيفة فني صناعات أول على الدرجة المالية الأولى بإدارة أخميم الاجتماعية بمديرية التضامن الاجتماعي سوهاج، كما أنه حاصل على شهادات خبرة في مجال التروس، وأعمال فني تركيبات حمامات وصيانة ومعالجة مياه حمامات السباحة، بمجمع السباحة الدولي استاد القاهرة.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 48944 لسنة 75 كل من وزير الدولة لشئون البحث العلمي «بصفته»، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا «بصفته»، رئيس مكتب براءات الاختراع «بصفته».

المادة المستخدمة في طهي الفول «سامة»

وأوضحت، ان تلك المادة، عبارة عن قشره بيضاء تساعد على تكسير الفول، فتنضج بسرعة وفق ما أكده المعهد القومي للتغذية، حيث أنها تكسر الغلاف الخارجي لقشرة الفول لسرعة نضجه، والقدر المناسب لها هو 2.5 ملجرام لكل كيلو، إذ أنه ما يسلكه عربات الفول المنتشرة في كل مكان، هو عكس ذلك، إذ أنهم يقومون بوضع كميات كبيرة من تلك المادة السامة لإنتاج أكبر كم من الفول، لتحقيق المزيد من السرعة والربح، وحيث أن ماده الاديتا «edta».

مميزات الجهاز

أما عن مميزات الجهاز، فإنه يعمل بشكل جديد ومميز، اقتصادي، فهو مكون من معدن الاستنلس استيل برقم 304، والجديد يطهي الفول بالماء المقطر مع البخار بحمام الزيت الساخن بالجهاز، به وحدات تقطير، وحقن لتزويد الفول بالماء المقطر، وحقن مواد المكملات الغذائية.

كما أن الجهاز يحتوي على وحدة تسخين الزيت بالموجات الكهرومغناطيسي، وبه وحده تخفيف وتحميص، وبالجهاز به وحدة غسيل ومعالجة المياه، تعمل بالتربينات الزيت، والبخار يوضع الجهاز في مساحه 100 متر مربع، ويعمل بالكهرومغناطيسي، ويوفر فى الطاقة، وزيادة الإنتاج، فهو ينتج 250 كيلوجرام من الفول المدمس، وجميع البقوليات، ولا يستغرق أكثر من 4 ساعات فى الطهي، وذلك لحل مشكلة قومية فى طرق الطهي الخاطئة التقليدية بالمستوقدات، وعربات الفول بجمهورية مصر العربية.

الجهاز يستخدم في الأغراض الصناعية

كما يستخدم الجهاز، في الاغراض الصناعية، مثل صناعة الحلويات، فهو ينتج فول صحى آمن، خالي من السموم والأملاح المؤكسدة الطهي بالماء المقطرة، وإضافة ألوان طبيعية ومكمل غذائي بالنشا المقاوم، من الشعير، والموز الأخضر لمرض سكر والأطفال وكبار السن، بالتنسيق مع معهد السكر بالقاهرة.