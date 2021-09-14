الجريدة الرسمية تنشر قرار التموين حول رسوم استخراج السجل التجاري

قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تقديم عدد من خدمات السجل التجاري من أي مكتب سجل تجاري على مستوى الجمهورية دون التقيد بالموقع الجغرافي لأصل القيد، مع تحديد رسوم استخراج السجل التجاري.

قرار وزير التموين حول رسوم استخراج السجل التجاري

جاء ذلك ضمن القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية في عددها الصادر بشأن قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 153 لسنة 2021، حول رسوم استخراج السجل التجاري.

100 جنيه.. رسوم استخراج السجل التجاري بقرار من التموين

ونص قرار وزير التموين بشأن رسوم استخراج السجل التجاري على «تحصيل مبلغ 100 جنيه مقابل استخراج السجل التجاري من أي مكتب على مستوى الجمهورية دون التقيد بالموقع الجغرافي لأصل القيد، فضلا عن تحصيل مبلغ 50 جنيها مقابل استخراج شهادات بيانات السجل التجاري من أي مكتب سجل تجاري على مستوى الجمهورية دون التقيد بالموقع الجغرافي لأصل القيد».

قرار التموين حول رسوم تجديد السجل التجاري

وتضمن قرار وزير التموين حول رسوم استخراج السجل التجاري على «تحصيل مبلغ 50 جنيها مقابل خدمة التجديد العادي لقيد المنشأة الفردية من أي مكتب سجل تجاري على مستوى الجمهورية دون التقيد بالموقع الجغرافي لأصل القيد، مع تحصيل مبلغ 100 جنيه مقابل خدمة التجديد المضاعف لقيد المنشأة الفردية من أي مكتب سجل تجاري على مستوى الجمهورية دون التقيد بالموقع الجغرافي لأصل القيد».

كما نص قرار وزير التموين حول رسوم استخراج السجل التجاري على «تحصيل مبلغ 20 جنيها مقابل الحصول على الشهادة السلبية من أي مكتب سجل تجاري على مستوى الجمهورية دون التقيد بالموقع الجغرافي لأصل القيد».

وأقر وزير التموين بشأن رسوم استخراج السجل التجاري، على «استحداث خدمة الاستدلال على القيد بالسجل التجاري من أي مكتب سجل تجاري على مستوى الجمهورية دون التقيد بالموقع الجغرافي لأصل القيد، ويتم تحصيل مبلغ قدره 20 جنيها مقابل تأديتها».