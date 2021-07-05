خطوات حجز موعد السجل التجاري من التموين إلكترونيا.. تستغرق 3 دقائق

أجبرت جائحة كورونا الحكومات حول العالم على استحداث أنظمة جديدة تساعد على إنهاء مصالح المواطنين، وفي نفس الوقت تقلل من اختلاطهم للوقاية من العدوى، وهو ما نفذته الحكومة المصرية مؤخرًا، في عدد من القطاعات، منها التموين والتجارة الداخلية، حيث أمكن معرفة خطوات حجز موعد السجل التجاري من البيت، بحيث يتجه العميل إلى المصلحة لانهاء معاملته بشكل فوري.

ويستطيع العميل حجز موعد لتسجيل السجل التجاري من خلال الموقع الإلكتروني لجهاز تنمية التجارة الداخلية، وحجز الخدمة التي يريدها قبل التوجه إلى مكتب السجل التجاري للحصول على الخدمة، حيث تتيح هذه الخدمة للمواطن معرفة يوم ذهابه إلى مكتب السجل، وأيضا الوقت المحدد له للتواجد داخل المكتب.

تستعرض «الوطن» خطوات حجز موعد السجل التجاري إلكترونيا من موقع جهاز تنمية التجارة الداخلية في وزارة التموين والتجارة الداخلية، عبر موقعها الإلكتروني في السطور التالية..

خطوات حجز موعد السجل التجاري

يتطلب تسجيل موعد للحصول على خدمات السجل التجاري، تسجيل كمستخدم على الموقع، ويمكن أن تقوم بالتسجيل كمستخدم جديد من هنــــا.

تحتاج لإدخال بعض البيانات مثل بطاقة الرقم القومي، الاسم الرباعي، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني وغيرها من البيانات، وسيتم التسجيل في النهاية بعد إرسال رسالة تأكيد إلى هاتفك المحمول أو البريد الإلكتروني.

خطوات تحديد موعد لخدمات السجل التجاري

ويجب العلم أن هذه الخدمة تقدم بشكل مجاني، من خلال الدخول على موقع جهاز تنمية التجارة الداخلية من هنــا.

الضغط على خدمة السجل التجاري، واختيار المكتب أو الفرع المطلوب الحصول على الخدمة من خلاله.

يجب الاختيار ما بين عدة خدمات، مثل:

حجز معاملة بمكتب سجل تجاري

ثم يجب تحديد المحافظة، واسم المكتب

أما في حالة الرغبة في الحصول على:

حجز مستخرج من السجل التجاري

يجب الضغط على البحث عن الخدمة إما بالرقم الضريبي، أو البحث برقم القيد، لتظهر بعدها بيانات السجل التجاري، مع العلم أن الحد الأقصي لاستخراج المستندات هو 10 مستندات.

في كل الأحوال، بعد اختيار الخدمة، يتم حجز يوم المعاملة، وفقًا لظروف المتقدم.