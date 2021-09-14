«تصديري الأثاث» يبحث الفرص التصديرية للسوق السودانية

كثف المجلس التصديري للأثاث تحركاته، لزيادة صادرات القطاع إلى الأسواق الأفريقية، وقال المجلس إنه بصدد عقد ندوة بمشاركة جهاز التمثيل التجاري التابع لوزارة التجارة والصناعة، في 21 سبتمبر الجاري، تحت عنوان «فرص تنمية صادرات الأثاث المصري إلى السودان».

ويستهدف المجلس بحسب بيان له، التوجه نحو أسواق أفريقيا، في إطار خطة الحكومة لزيادة الصادرات، والتركيز على أسواق القارة السمراء، بجانب فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية.

صادرات الأثاث إلى أفريقيا لم تتخطى 9 ملايين دولار العام الماضي

وبحسب بيانات سابقة للمجلس، فإن صادرات منتجات الأثاث إلى أفريقيا، لم تتخطى حاجز 9 ملايين دولار في العام الماضي، ووفقا للمجلس، فإن القطاع سجل نموا في التصدير خلال النصف الأول من العام الجاري، بنحو 38%، مقابل الفترة ذاتها من العام الماضي، حيث بلغ إجمالي قيمة الصادرات خلال تلك الفترة، 132 مليون دولار، وتركزت صادرات القطاع في الأسواق العربية، وعلى رأسها السعودية، والإمارات، والعراق، والأردن، وليبيا.

وكان المجلس، نظم الشهر الماضي ندوة حول التصدير إلى سوق نيجيريا، وأكد أنه يسعى لوضع استراتيجية موسعة بشأن المعارض والبعثات التجارية إلى تلك السوق، التي تعد من بين أكبر 10 أسواق تستورد منتجات الأثاث في القارة الأفريقية، بقيمة واردات تبلغ 67 مليون دولار، ومن بين تحركات المجلس إطلاق بعثة تجارية إلى نيجيريا، من أجل دراسة السوق، وتعظيم الاستفادة من الفرص التصديرية القائمة بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري.

تراجعت الصادرات خلال العام الماضي بنحو 10%

وشهد العام 2020، تراجعا في صادرات القطاع بشكل عام، على خلفية التداعيات السلبية لفيروس كورونا، التي أدت إلى إغلاق العديد من الأسواق التقليدية أمام المنتجات المصرية، حيث تراجعت الصادرات خلال العام الماضي بنحو 10% تقريبا.

وكانت وزارة التجارة والصناعة، أعلنت إطلاق برنامج تدريب المصدرين في يونيو الماضي، حول «الدخول للأسواق الأفريقية»، وأكدت الوزارة أن السوق الأفريقية، تعد أحد أهم الأسواق الإستراتيجية للصادرات المصرية.