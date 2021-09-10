19 نشاطا لـ«الزراعة» في أسبوع.. وارتفاع الصادرات لـ4.5 مليون طن (إنفوجراف)

أصدَر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، «الإنفوجراف الأسبوعي» في نسخته رقم 55، حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 3 وحتى 9 سبتمبر الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة، كما أصدَر المركز أيضًا ملخصًا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال الفترة نفسها.

وألقى الإنفوجراف الضوء، على استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس، للمشاركة في أعمال اللجنة الحكومية العليا بين مصر وقبرص في القاهرة، والتي تعقد للمرة الأولى على المستوى الرئاسي، وشهدت اجتماعات اللجنة الحكومية العليا بين مصر وقبرص استعراض مختلف أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، خاصةً في عدد من المجالات التي تحمل فرصاً واعدة كمسارات للتعاون المستقبلي.

كما اشار الى اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والفريق محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، والمقدم طيار بهاء الدين الغنام، وتضمن الاجتماع متابعة تطورات الموقف التنفيذي للمشروع القومي «مستقبل مصر» للإنتاج الزراعي، والذي يتضمن استصلاح 350 ألف فدان كمرحلة أولى، وذلك ضمن نطاق المشروع الأشمل العملاق «الدلتا الجديدة» بإجمالي مساحة 2,2 مليون فدان، فضلا عن اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والسيد ناصر خليفة مدير المركز الوطني لتخطيط واستخدامات أراضي الدولة، وتناول الاجتماع متابعة جهود تطوير وتحديث مراكز البحوث الزراعية على مستوى الجمهورية.

وفيما يتعلق بالعيد رقم 69 للفلاح المصري، سلط الإنفوجراف الضوء على تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمزارعين، حيث توجه، بالتحية والتقدير للفلاح المصري في يوم عيده، لافتًا إلى أن ذلك اليوم هو الذي نال فيه استقلاله وحريته وعزته وكرامته، مؤكّدًا حرص الدولة على دعم الفلاح، وتسخير كل الإمكانات اللازمة لتوفير حياة كريمة له، فمصر الأهرامات ومصر قناة السويس ومصر السد العالي كلها مدينة لجهد وعرق وعبقرية ملايين الفلاحين على مر الدهور.

وخلال هذا الأسبوع، شهد القصير، مراسم وثيقتي تعاون بين الوزارة، ومنظمة الاغذية والزراعة للأمم المتحدة «فاو»، إحدهما ضمن برنامج توسيع نطاق الطموح المناخي بشأن استخدام الأراضي والزراعة، والثانية لتنفيذ خطة العمل العالمية لمكافحة دودة الحشد الخريفية تحت عنوان توسيع نطاق الإدارة المستدامه لدودة الحشد الخريفية في افريقيا والشرق الأدنى وآسيا.