وفاة مغني الراب المصري رامي دنجوان.. وصديقه: «كلماته عبرت عن الشباب»

حالة من الحزن بين جمهور الراب في مصر بعد إعلان وفاة المغني رامي عبد النبي، والشهير بـ«رامي دنجوان»، إذ يعد من أقدم مقدمي فن الراب في مصر منذ سنوات، وذاع صيته خلال فترة ثورة 25 يناير بسبب أغانيه السياسية التي انتقدت الأوضاع وقتها.

مغني الراب محمد أسامة يعلن وفاة رامي دنجوان

وأعلن مغني الراب محمد أسامة، خبر وفاة صديقه رامي دنجوان، عبر صفحته الرسمية على موقع «فيس بوك»، إذ نشر صورة للأخير معلقًا: «الرابر رامي دنجوان مات النهاردة.. مع السلامة يا صاحبي وصوتك باقي.. ادعوله بالرحمة»، إذ شارك «أسامة» مع «دنجوان» في العديد من الأعمال الفنية آخرها أغنية «كلام كبار».

صديق «دنجوان»: الراب والموسيقى مٌتنفسه

وتحدث ألبير صابر، أحد أصدقاء «دنجوان» لـ«الوطن»، عن نجم الراب الإسكندراني قائلا إنه كان يصب تركيزه على الأغاني المتعلقة بالقضايا الشبابية، بجانب تجاربه الشخصية، لافتًا إلى أن الراب والموسيقى كانوا متنفس «دنجوان» للتعبير عما بداخله، وكان يستعد لمنحة متعلقة بها بالولايات المتحدة أو هولندا.

وذكر «ألبير» أن صديقه «دنجوان» مر بظروف قاسية في حياته، أدخلته في كثير من الأحيان في حالة من الاكتئاب، ما جعله يتوقف لفترة عن إنتاج الموسيقى وأغاني الراب، على الرغم من تحقيقه شهرة كبيرة بعد فترة ثورة يناير بسبب أغانيه المعبرة عن حال الكثير من الشباب في هذه الفترة.

بداية مرض رامي دنجوان

وفي 30 يوليو الماضي، نشر مغني الراب محمد أسامة، منشورا عبر حسابه بـ«فيس بوك»، أعلن فيه دخول رامي دنجوان العناية المركزة بعد تعرضه لغيبوبة، مطالبًا جمهوره الدعاء له بالشفاء حتى يعودا للغناء معًا مجددًا.

أشهر أغاني رامي دنجوان

وأطلق رامي دنجوان العديد من الأغاني الشبابية المٌعبرة عن الشباب ومشكلاتهم الاجتماعية من بينها «عالم تالت، كلام كبار، غضب إلهي، خصلة بيضا، الغول، أحلام مؤجلة، بلد العجايب والمصري»، بينما أشهر أغانيه «ضد الحكومة» التي أطلقها خلال ثورة يناير مهاجمًا للوضع السياسي وقتها.