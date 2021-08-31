دينا الوديدي: انتظروني مع مطرب الراب «أبيوسف»

أعربت المطربة الشابة دينا الوديدي، عن سعادتها بالمشاركة في إحيائها حفل غنائي ضمن فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء بدورته الـ29، والذي استمر لساعات عدة، وسط تفاعل الجمهور مع أغنياتها بالرقص والطبل والغناء وأبرزها «السيرةالهلالية، الحرام، الكون، البيبان».

دينا الوديدي: أطلع دايما لغناء عدد كبير من الأغاني

وقالت الوديدي لـ"الوطن"، إنها تشعر بالسعادة لمشاركتها في محكى القلعة، التي يعد من أكبر المهرجانات الدولية للغناء في العالم، وتتطلع دائما لغناء عدد كبير من الأغاني، معربة عن سعادتها البالغة لتفاعل الجمهور معها أمس.

وعلقت مشروعها السابق مع محمد منير، قائلة "أنا سعيدة جدا لأني ظهرت مع الكينح على المسرح واستفدت من هذة المشاركة خبرات كثيرة من البروفات والتعامل مع الفنانين والجمهور".

وعن مشروعتها الفنية المقبلة، قالت دينا الوديدي إنها تستعد لمفاجأة قريبا، وذلك بعد الأغنيات التي طرحتها سابقا.

دينا الوديدي: أتعاون مع "بيوسف" في عمل غنائي

وكشفت دينا الوديدي عن تعاونها مع مطرب الراب "بيوسف " وسيتم الاعلان آخر شهر سبتمبر، مشيرة إلى أن الراب هي صناعة جديدة في مصر لابد من تشجعيها.

تستمر اليوم حفلات مهرجان القلعة للموسيقي والغناء في تقديم عروضها للجمهور، تحيي فرقة بغدادي بيج باند في الثامنة مساء حفلا بقيادة المايسترو الدكتور مجدي بغدادي، وفي العاشرة مساء تقدم المطربة دينا الويديدي على مسرح القلعة باقة مختارة من أبزر أعمالها الغنائية.

ويذكر أن مهرجان القلعة للموسيقى والفن، يقام من الفترة 15 أغسطس إلى نهاية الشهر نفسه، حيث حددت سعر التذكرة 20 جنيها فقط لا غير.