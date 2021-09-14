«عكاشة»: المواطن المصري هو حجر الزاوية في التنمية

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن إطلاق تقرير التنمية البشرية لحقوق الإنسان، يأتي بعد أيام قليلة من إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهذا يعني أن مصر تستكمل أذرعها الإنسانية وأذرعها الناعمة والقوية، بجهد كبير من علماء مصر، عكس جهود مصر خلال الأعوام الماضية وخطتها المستقبلية، وأن البشر مهمين للدولة المصرية، التي تبذل كل الجهود من أجلهم، وتحاول تحقيق أكبر مكاسب من النمو للمواطن المصري وتراهن عليه أيضًا.

المواطن هو حجر الزاوية

وأضاف «عكاشة»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة الحياة الفضائية، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، الثلاثاء، أن المواطن المصري هو حجر الزاوية في التنمية في مصر، وهو قوتها الرئيسية، وهذا ما يمكن أن نراه من حفل إطلاق تقرير التنمية البشرية 2021 بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

أما عن القضية الليبية، أشار «عكاشة»، إلى أن مصر تتابع الشأن الليبي عن كثب، يومًا بعد يوم لأن العلاقات الاستراتيجية بين البلدين قوية جدًا، وجهود مصر في هذه القضية متراكمة سواء على مستوى الداخل الليبي، والشراكة مع كافة الأطراف الليبية، أو على المستوى الدولي، لافتًا إلى أن مصر تحظى بثقة لا يحظى بها أي طرف آخر، والجانب الليبي أدرك أن مصر حجر زاوية حقيقي في استقرار ليبيا وعبورها الآمن إلى آفاق الاستقرار السياسي.

مصير مشترك بين مصر وليبيا

ولفت إلى أن الجميع تابع كل مراحل تطور القضية الليبية، والخط الأحمر الذي أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي كان علامة فارقة، وساهم في نقل الملف الليبي إلى عملية سياسية من أجل مصلحة الشعب الليبي، واليوم مصر تستقبل رئيس مجلس النواب، وقائد الجيش الليبي، للتشاور مع القيادة السياسية المصرية حول آفق العمل خلال الفترة المقبلة، والتشاور حول الثوابت والخطوط الحمراء المصرية لدعم ليبيا، وضرورة خروج كافة أشكال المرتزقة والقوات غير الشرعية وأن تبدأ ليبيا في الانتخابات الفترة المقبلة.

وكشف أن الفترة المقبلة، ستشهد حضور الكثير من الشخصيات الليبية المهمة، وهذا يثلج صدور الشعبين المصري والليبي لأنهم يشعرون أن هناك مصر مشترك بين البلدين.