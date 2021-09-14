«الجندي» يشيد بتقرير الأمم المتحدة عن التنمية البشرية في مصر: العالم بيحسدنا

أشاد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بتقرير الأمم المتحدة عن التنمية البشرية في مصر 2021، موضحًا أن اليوم يعتبر عيد من الأعياد في مصر، كون دول العالم أجمع أعربت عن سعادتها وإشادتها بمجهود الإنماء البشري الذي قامت به الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

السيسي يقف في ظهر كل مُحتاج وفي ظهر كل مريض

وأضاف «الجندي»، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، الذي يُعرض على شاشة «دي إم سي»، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يُشرف مصر في كافة المحافل الدولية، داعيًا للرئيس السيسي بالسداد والتوفيق « جزاه الله كل خير، ربنا يثبته ويعينه»، مؤكدًا أن الرئيس السيسي يقف في ظهر كل مُحتاج، وفي ظهر كل مريض.

الرئيس السيسي في ظهر كل سيدة تحتاج المساندة

وأشار عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي في ظهر كل سيدة تحتاج المساندة، وفي ظهر كل طفل، «هذا الرئيس أثبت لنا أنه صديق المساكن وحبيب المحتاجين، العالم كله يحسد مصر على خطواتها الرشيدة نحو حياة كريمة وارتقاء بالمواطن، ورعاية صحية وحماية مجتمعية».

وأوضح الشيخ خالد الجندي، أن تقرير الأمم المتحدة عن التنمية البشرية في مصر لهذا العام، تسلمه الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية اليوم من راندا أبو الحسن، الممثل المقم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر.