أستاذ بجامعة الفيوم: تقرير التنمية البشرية يوضح قفزات الاقتصاد المصري

قال الدكتور صلاح هاشم، أستاذ التنمية والتخطيط في جامعة الفيوم، إن مصر أطلقت منذ أيام الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهي استراتيجية جرى فيها مراعاة كل الحقوق مثل الاقتصادية والصحية والسياسية، ولاقت قبولًا واستحسانًا في المحافل الدولية، واليوم شهدت مصر إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي 2021، الذي شهد إطلاقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، من العاصمة الإدارية الجديدة، والذي يتحدث عن التنمية بشكل عام، والتنمية البشرية بشكل خاص.

استراتيجية توضح الحريات في مصر

وأضاف «هاشم»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc» وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، اليوم الثلاثاء، أن هناك تكاملا بين الاستراتيجية والتقرير، حيث يوضحان الحريات الواسعة في الدولة المصرية، وأيضًا القفزات الاقتصادية والاجتماعية في مصر، وتجربة مصر في الإصلاح الاقتصادي، وكيف تقدمت مصر من الناحية الاقتصادية، وتجربتها التي لاقت نجاحًأ واستحسانًا لدى المواطنين.

الأمم المتحدة تعتمد تجارب مصرية مهمة

وتابع أن الأمم المتحدة اعتمدت 3 تجارب مصرية، ومنها المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي حظيت بقبولها، ووضعتها على موقعها الإلكتروني، وهناك تجربة أخرى في المحليات، وبالتالي كانت هذه التجارب موجودة في التقرير الذي صدر اليوم.

إلى ذلك، كشف الدكتور خالد زكريا أمين، رئيس فريق إعداد تقرير التنمية البشرية في مصر لعام 2021، في كلمة له خلال جلسة نقاشية حول تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر لعام 2021، أن مصر تقدمت 47 مرتبة في المؤشر الخاص بالتمكين السياسي، وهو أفضل تصنيف لمصر خلال آخر 10 سنوات، نتيجة لزيادة تمثيل المرأة في المجال التشريعي والمجال التنفيذي، موضحًا: «فيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي، لم تكن النتائج على نفس مستوى التمكين السياسي، فرغم زيادة عدد المستفيدات من التمويل متناهي الصغر إلا أن نسبتهن ما زالت أقل من الرجال، وما زالت معدلات البطالة مرتفعة بين السيدات، حيث تبلغ 3 أضعاف في الفترة من 2017- إلى 2021، بواقع 6.4% و21.3% على الترتيب».